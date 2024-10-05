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В Белгороде громко

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Октябрь
День учителя под звуки взрывов: в Белгороде вновь неспокойно
5 октября, 09:38
Неспокойный день продолжается: взрывы прогремели над Белгородом
3 октября, 06:20
Октябрь в Белгороде начался громко: прозвучало несколько взрывов
1 октября, 05:11
Сентябрь
Взрывы раздались в Белгороде, в небе видны следы от работы ПВО
24 сентября, 07:28
Август
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
22 августа, 09:33
Давно так громко не было: над Белгородом раздались взрывы
20 августа, 22:47
После долгой тишины: в Белгороде несколько раз за день прогремели взрывы
18 августа, 13:23
Июль
В Белгороде и Белгородском районе ночью было громко. Почему?
25 июля, 06:40
Несколько взрывов прогремело над Белгородом
Громко в городе было в районе полудня. В небе остались следы после взрывов.
3 июля, 09:00
Июнь
Взрывы прогремели в Белгороде, сработала ПВО
Ближе к полудню в столице региона было громко. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
29 июня, 08:37
В Белгороде вновь было громко
28 июня, 11:38
Утро пятницы в Белгороде началось со взрывов
Несколько взрывов прозвучало в городе в районе 09:20. В небе остались следы от сбитых воздушных целей.
7 июня, 06:34
Взрывы прогремели в Белгороде во время вечерней ракетной опасности
5 июня, 17:34
В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку
3 июня, 09:33
Апрель
Стало известно, с чем связаны дневные взрывы в небе над Белгородом
24 апреля, 11:13
В этот раз не по расписанию: в Белгороде прогремели взрывы
22 апреля, 12:46
Вечер в Белгороде начался громко
15 апреля, 14:21
В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность
12 апреля, 14:40
В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывов
Взрывы горожане услышали в районе 14:20. В небе появились следы. Кроме Белгорода, громко было и в Шебекинском горокруге.
11 апреля, 11:30
После тихой ночи: над Белгородом вновь было громко
1 апреля, 07:21

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