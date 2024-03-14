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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Момент прилёта под Белгородом

В Сети опубликовали кадры прилёта в ЖК под Белгородом

14 марта 2024, 12:44
Фото: Telegram-канал «Белгород С-400»
Момент прилёта под Белгородом

Момент прилёта под Белгородом попал на камеру видеонаблюдения

Момент прилёта в ЖК в Беловском в Белгородском районе попал на камеру. Взрывной волной в доме выбило окна. Видео опубликовал Telegram-канал «Белгород С-400».

В Сети поделились кадрами последствий прилёта в жилом комплексе в районе Беловского. Взрывной волной выбило входную группу — разлетелись стёкла.

При атаке ВСУ в Белгородском районе пострадали трое детей. В одном из многоквартирных домов им осколками посекло ноги. Госпитализация ребятам не понадобилась. Разрушения выявили в частных домах и в МКД на трёх улицах в Беловском.

ВСУ 14 марта нанесли не один удар по Белгороду и району. В результате утреннего прилёта погиб мужчина. Он ехал в автомобиле, а снаряд разорвался рядом.

Из-за дневных прилётов в областном центре погибла ещё одна автомобилистка. В результате взрыва её авто вылетело в кювет. Ранения днём получили три человека, при утреннем обстреле — ещё шесть.

Момент прилёта под Белгородом
Видео: Telegram-канал «Белгород С-400»
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
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