В Сети опубликовали кадры прилёта в ЖК под Белгородом

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Сети поделились кадрами последствий прилёта в жилом комплексе в районе Беловского. Взрывной волной выбило входную группу — разлетелись стёкла.
При атаке ВСУ в Белгородском районе пострадали трое детей. В одном из многоквартирных домов им осколками посекло ноги. Госпитализация ребятам не понадобилась. Разрушения выявили в частных домах и в МКД на трёх улицах в Беловском.
ВСУ 14 марта нанесли не один удар по Белгороду и району. В результате утреннего прилёта погиб мужчина. Он ехал в автомобиле, а снаряд разорвался рядом.
Из-за дневных прилётов в областном центре погибла ещё одна автомобилистка. В результате взрыва её авто вылетело в кювет. Ранения днём получили три человека, при утреннем обстреле — ещё шесть.