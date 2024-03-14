Омбудсмен РФ осудила атаку ВСУ на Белгород и попросила ООН сделать то же самое

Омбудсмен РФ Москалькова обратилась к ООН из-за атак ВСУ на Белгород

На непрекращающиеся обстрелы Белгорода и другие муниципалитеты региона отреагировала Татьяна Москалькова. Она осудила действия со стороны Украины и обратилась к ООН с просьбой сделать то же самое.