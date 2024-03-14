Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Татьяна Москалькова

Омбудсмен РФ осудила атаку ВСУ на Белгород и попросила ООН сделать то же самое

14 марта 2024, 12:15
Фото: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»
Татьяна Москалькова

Омбудсмен РФ Москалькова обратилась к ООН из-за атак ВСУ на Белгород

На непрекращающиеся обстрелы Белгорода и другие муниципалитеты региона отреагировала Татьяна Москалькова. Она осудила действия со стороны Украины и обратилась к ООН с просьбой сделать то же самое.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прокомментировала атаки ВСУ на Белгородскую область.

Сегодня мы стали свидетелями очередного грубого нарушения прав человека. Украинские диверсанты обстреляли мирных жителей в Белгороде, сёлах Белгородской и Курской областей. Наши пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны героически дали отпор террористам.
Татьяна Москалькова

Она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и к международным правозащитным организациям, чтобы те осудили действия ВСУ.

Погибший при обстреле Белгорода в автомобиле мужчина работал в налоговой
Узнать подробнее
Читайте также:
Должны ли работать автозаправки в Белгороде во время ракетной опасности?Культурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстреловИз-за нового ЧП в Белгороде перекрыли дорогу и изменили маршрут автобусов
#Белгородская область#Происшествия#Оон#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Татьяна Москалькова#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36