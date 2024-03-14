Омбудсмен РФ осудила атаку ВСУ на Белгород и попросила ООН сделать то же самое

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прокомментировала атаки ВСУ на Белгородскую область.
Сегодня мы стали свидетелями очередного грубого нарушения прав человека. Украинские диверсанты обстреляли мирных жителей в Белгороде, сёлах Белгородской и Курской областей. Наши пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны героически дали отпор террористам.
Татьяна Москалькова
Она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и к международным правозащитным организациям, чтобы те осудили действия ВСУ.