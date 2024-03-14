Из-за нового ЧП в Белгороде перекрыли дорогу и изменили маршрут автобусов

Отметим, что в ходе утреннего обстрела Белгорода снаряд попал в здание судмедэкспертизы и выбил окна в тренажёрном клубе в Сосновке. Всего пострадали шесть человек, ещё один погиб в загоревшемся от прилёта автомобиле.