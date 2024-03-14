Из-за нового ЧП в Белгороде перекрыли дорогу и изменили маршрут автобусов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На улице Корочанской на участке от улицы Серафимовича до улицы Волчанской ограничено движение транспорта. Водители объезжают через улицу Серафимовича, сообщили в ЦОДД Белгорода.
Кроме того, пришлось изменить маршрут нескольких автобусов. Речь идёт о маршрутах № 9, 18, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 207, 209, 227. Эти автобусы проследуют через ул. Корочанская — ул. Студенческая, ул. Калинина, ул. Вокзальная (и в обратном направлении соответственно).
Также корректировки коснутся маршрутов № 21 и 121р. Их движение пройдёт через ул. Волчанская, Михайловское шоссе (и в обратном направлении соответственно).
Дополнение: в 14:39 мэр Валентин Демидов сообщил, что движение на перекрёстке улиц Корочанской и Волчанской на кольце восстановили.
В то же время сообщается о восстановлении движения по улице Волчанской. Общественный транспорт также вернулся на обычные маршруты.
Отметим, что в ходе утреннего обстрела Белгорода снаряд попал в здание судмедэкспертизы и выбил окна в тренажёрном клубе в Сосновке. Всего пострадали шесть человек, ещё один погиб в загоревшемся от прилёта автомобиле.
Из-за произошедшего на улице Волчанской ограничивали движение автобусов №10, 103, 103Н, 123, 123А, 129 — они двигались в объезд. Посадка пассажиров не осуществлялась на остановках «Сосновка», «Лесопитомник» и «Зоопарк».
Сотрудники белгородского зоопарка рассказали белгородцам, что животные напуганы, но не пострадали.