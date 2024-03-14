Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Автобус

Из-за нового ЧП в Белгороде перекрыли дорогу и изменили маршрут автобусов

14 марта 2024, 10:47
Фото: 1MI
Автобус
В настоящее время движение ограничено на одном участке дороги — на улице Корочанской. Там же изменили маршрут некоторых автобусов. В то же время движение на улице Волчанской полностью восстановили.
Сюжет
Автобус

На улице Корочанской на участке от улицы Серафимовича до улицы Волчанской ограничено движение транспорта. Водители объезжают через улицу Серафимовича, сообщили в ЦОДД Белгорода.

Кроме того, пришлось изменить маршрут нескольких автобусов. Речь идёт о маршрутах № 9, 18, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 207, 209, 227. Эти автобусы проследуют через ул. Корочанская — ул. Студенческая, ул. Калинина, ул. Вокзальная (и в обратном направлении соответственно).

Также корректировки коснутся маршрутов № 21 и 121р. Их движение пройдёт через ул. Волчанская, Михайловское шоссе (и в обратном направлении соответственно).

Дополнение: в 14:39 мэр Валентин Демидов сообщил, что движение на перекрёстке улиц Корочанской и Волчанской на кольце восстановили.

В то же время сообщается о восстановлении движения по улице Волчанской. Общественный транспорт также вернулся на обычные маршруты.

Отметим, что в ходе утреннего обстрела Белгорода снаряд попал в здание судмедэкспертизы и выбил окна в тренажёрном клубе в Сосновке. Всего пострадали шесть человек, ещё один погиб в загоревшемся от прилёта автомобиле.

Из-за произошедшего на улице Волчанской ограничивали движение автобусов №10, 103, 103Н, 123, 123А, 129 — они двигались в объезд. Посадка пассажиров не осуществлялась на остановках «Сосновка», «Лесопитомник» и «Зоопарк».

Сотрудники белгородского зоопарка рассказали белгородцам, что животные напуганы, но не пострадали.

После ЧП в Белгороде несколько автобусов временно ездят по-другому
Узнать подробнее
Читайте также:
«В этот раз промахнулись». Многоэтажка повредилась после взрывов в Белгороде?Новые разрушения заметили в Белгороде после третьей атаки ВСУ за день«Осколки разлетелись на сотни метров»: последствия утреннего удара ВСУ по Белгороду
#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород#Пассажирский автобус#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36