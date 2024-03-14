«Осколки разлетелись на сотни метров»: последствия утреннего удара ВСУ по Белгороду

Сюжет об утреннем обстреле Белгорода выпустили на ТВ. Журналисты показали повреждения, которые получили припаркованные автомобили. Однако никого из людей в этот момент на парковке не было, поэтому обошлось без пострадавших. Осколки от снарядов противника разлетелись на сотни метров.