«Осколки разлетелись на сотни метров»: последствия утреннего удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Сюжет об утреннем обстреле Белгорода выпустили на ТВ. Журналисты показали повреждения, которые получили припаркованные автомобили. Однако никого из людей в этот момент на парковке не было, поэтому обошлось без пострадавших. Осколки от снарядов противника разлетелись на сотни метров.
Во время обстрела погиб водитель легковушки. Один из снарядов разорвался прямо рядом с ним. Спасти мужчину не удалось.
Как рассказал один из местных жителей, ставший свидетелем атаки, осколок упал ему на лобовое стекло. Однако ехал он медленно, поэтому не пострадал. «Считай, что в рубашке родился», — добавил мужчина.