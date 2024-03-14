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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

Последствия обстрела Белгорода

«Осколки разлетелись на сотни метров»: последствия утреннего удара ВСУ по Белгороду

14 марта 2024, 09:43
Фото: ВГТРК
Последствия обстрела Белгорода

Белгородцы рассказали о последствиях утреннего обстрела

Утром 14 марта ВСУ вновь атаковали Белгород. На одной из городских парковок повреждены автомобили, пострадали в общем шесть человек. Сюжет об обстреле показали на ТВ.

Сюжет об утреннем обстреле Белгорода выпустили на ТВ. Журналисты показали повреждения, которые получили припаркованные автомобили. Однако никого из людей в этот момент на парковке не было, поэтому обошлось без пострадавших. Осколки от снарядов противника разлетелись на сотни метров.

Во время обстрела погиб водитель легковушки. Один из снарядов разорвался прямо рядом с ним. Спасти мужчину не удалось.

Как рассказал один из местных жителей, ставший свидетелем атаки, осколок упал ему на лобовое стекло. Однако ехал он медленно, поэтому не пострадал. «Считай, что в рубашке родился», — добавил мужчина.

Напомним, Белгород подвергся обстрелу ВСУ сегодня утром. Всего пострадали шесть человек. Один погиб. Около полудня противник вновь обстрелял город. О масштабах последствий пока точно неизвестно.

Последствия обстрела Белгорода
Видео: ВГТРК
Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта
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