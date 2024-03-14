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Автобус

После ЧП в Белгороде несколько автобусов временно ездят по-другому

14 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменили маршрут движения автобусов по улице Волчанской

Автобусы, двигавшиеся по улице Волчанской, будут курсировать по объездному маршруту. Информацию публикует региональный минтранс.
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Автобус

В связи с чрезвычайным происшествием в Белгороде на улице Волчанской изменили маршрут движения автобусов № 10, №103, №103Н, №123, №123А, №129. Общественный транспорт будет ездить по объездному маршруту: ул. Рабочая — ул. Коммунальная — Михайловское шоссе.

Посадка/высадка пассажиров не производится на остановках «Сосновка», «Лесопитомник» и «Зоопарк».

Дополнение: в 12:46 областной минтранс сообщил, что общественный транспорт вернулся на прежние маршруты.

Ранее также стало известно о перекрытии части улицы Волчанской. Движение автомобилей прекращено от улицы Зелёная Поляна до улицы Рабочая. Автомобилистам предложили пути объезда этого участка.

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#Город#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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