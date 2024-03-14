После ЧП в Белгороде несколько автобусов временно ездят по-другому

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В связи с чрезвычайным происшествием в Белгороде на улице Волчанской изменили маршрут движения автобусов № 10, №103, №103Н, №123, №123А, №129. Общественный транспорт будет ездить по объездному маршруту: ул. Рабочая — ул. Коммунальная — Михайловское шоссе.
Посадка/высадка пассажиров не производится на остановках «Сосновка», «Лесопитомник» и «Зоопарк».
Дополнение: в 12:46 областной минтранс сообщил, что общественный транспорт вернулся на прежние маршруты.
Ранее также стало известно о перекрытии части улицы Волчанской. Движение автомобилей прекращено от улицы Зелёная Поляна до улицы Рабочая. Автомобилистам предложили пути объезда этого участка.