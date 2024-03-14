После ЧП в Белгороде несколько автобусов временно ездят по-другому

В связи с чрезвычайным происшествием в Белгороде на улице Волчанской изменили маршрут движения автобусов № 10, №103, №103Н, №123, №123А, №129. Общественный транспорт будет ездить по объездному маршруту: ул. Рабочая — ул. Коммунальная — Михайловское шоссе.