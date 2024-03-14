Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Повреждения после обстрела

Новые разрушения заметили в Белгороде после третьей атаки ВСУ за день

14 марта 2024, 09:54
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Повреждения после обстрела
Фотографии с последствиями обстрела белгородцы публиковали в местных Telegram-каналах. Некоторые федеральные СМИ сообщают о пострадавших. Официального подтверждения этой информации нет.

В 11:41 на территории Белгорода вновь объявили ракетную опасность. В этот момент жители услышали громкие звуки и увидели дым в небе.

Судя по фотографиям очевидцев, прилёты были по нескольким торговым объектам. В зданиях выбило окна, повредило фасад. Пострадал легковой автомобиль. Территорию оцепили сотрудники спецслужб.

Некоторые белгородцы нашли обломки того, что система ПВО сбила в небе.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает о троих пострадавших в результате атаки. Однако эта информация официально не подтверждена.

ПоврежденияПовреждения
ПоврежденияПовреждения
ПоврежденияПовреждения
ПоврежденияПовреждения
Осколки после громких звуковОсколки после громких звуков
Осколки после громких звуковОсколки после громких звуков
Повреждения
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
После новых взрывов в Белгороде поднялся дым
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненых стало больше: при атаке ВСУ на Белгород пострадали шесть человекДвоих выписали: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУВСУ атаковали колонну автомобилей с белгородцами? В Сети появился новый фейк
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36