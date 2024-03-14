Новые разрушения заметили в Белгороде после третьей атаки ВСУ за день

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В 11:41 на территории Белгорода вновь объявили ракетную опасность. В этот момент жители услышали громкие звуки и увидели дым в небе.
Судя по фотографиям очевидцев, прилёты были по нескольким торговым объектам. В зданиях выбило окна, повредило фасад. Пострадал легковой автомобиль. Территорию оцепили сотрудники спецслужб.
Некоторые белгородцы нашли обломки того, что система ПВО сбила в небе.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает о троих пострадавших в результате атаки. Однако эта информация официально не подтверждена.