Что произошло с животными в зоопарке Белгорода, который находится рядом с местом ЧП?

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В белгородском зоопарке сообщили о состоянии животных после утреннего обстрела города. В учреждении всё в порядке — никто из сотрудников и животных не пострадал. Некоторые животные, как и люди, просто напуганы.
Напомним, что во время обстрела в Белгороде погиб водитель легкового автомобиля. Также ранены шесть человек. Разрушения зафиксировали в пяти домах, повреждено 25 автомобилей. Помимо этого, сообщается о разрушениях в медучреждении и тренажёрном клубе.