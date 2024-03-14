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Published Сегодня, 08:42

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Зоопарк

Что произошло с животными в зоопарке Белгорода, который находится рядом с местом ЧП?

14 марта 2024, 08:42
Фото: 1MI
Зоопарк

В белгородском зоопарке животные не пострадали при обстреле

Зоопарк находится рядом с местом ЧП на улице Волчанской. Как сообщает пресс-служба зоопарка, никто из сотрудников и животных во время обстрела не пострадал.
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Зоопарк

В белгородском зоопарке сообщили о состоянии животных после утреннего обстрела города. В учреждении всё в порядке — никто из сотрудников и животных не пострадал. Некоторые животные, как и люди, просто напуганы.

Напомним, что во время обстрела в Белгороде погиб водитель легкового автомобиля. Также ранены шесть человек. Разрушения зафиксировали в пяти домах, повреждено 25 автомобилей. Помимо этого, сообщается о разрушениях в медучреждении и тренажёрном клубе.

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#Происшествия#Зоопарк#Животные#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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