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Published Сегодня, 15:50

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Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородских детей

«Поступил как настоящий герой»: брат закрыл сестру при обстреле в Белгородском районе

14 марта 2024, 15:50
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородских детей

В результате обстрела Белгородского района пострадало три человека. Двое из них — дети. О состоянии юных белгородцев рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

14 марта под обстрел ВСУ попало село Беловское в Белгородском районе. Пострадало три человека, двое из них — дети. Это девятилетний мальчик Женя и его девятимесячная сестра Ангелина. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии детской областной больницы.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра. Они приедут в больницу завтра.

Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку.
Вячеслав Гладков

Ещё один пострадавший — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Он обратился за помощью сам. Ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

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#Белгородский район#Дети#Пострадавший#Детская областная больница#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Ранения#Глава региона
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