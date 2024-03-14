«Поступил как настоящий герой»: брат закрыл сестру при обстреле в Белгородском районе

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
14 марта под обстрел ВСУ попало село Беловское в Белгородском районе. Пострадало три человека, двое из них — дети. Это девятилетний мальчик Женя и его девятимесячная сестра Ангелина. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии детской областной больницы.
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра. Они приедут в больницу завтра.
Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку.
Вячеслав Гладков
Ещё один пострадавший — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Он обратился за помощью сам. Ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.