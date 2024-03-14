«Поступил как настоящий герой»: брат закрыл сестру при обстреле в Белгородском районе

14 марта под обстрел ВСУ попало село Беловское в Белгородском районе. Пострадало три человека, двое из них — дети. Это девятилетний мальчик Женя и его девятимесячная сестра Ангелина. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии детской областной больницы.