Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль с белгородцами. Это произошло в селе Глотово Грайворонского горокруга. Во время атаки дрона пострадали два человека. У одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки.
Бригада скорой доставила их в районную больницу. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, что это уже третий случай ЧП за день с белгородцами в авто. Утром в Белгороде снаряд ВСУ попал в движущийся по трассе автомобиль с местным жителем. Автомобиль загорелся, мужчина погиб.
Второе происшествие случилось днём — погибла белгородка за рулём автомобиля. Возле машины произошёл взрыв, транспорт опрокинулся в кювет.
Позже глава региона призвал местных жителей на время отказаться от поездок на личном транспорте в целях безопасности.