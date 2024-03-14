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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом

Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом

14 марта 2024, 14:09
Фото: Bel.ru
Очередное ЧП 14 марта произошло в селе Глотово. Пострадали два человека. Их отвезли в больницу.
Сюжет
СВО

Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль с белгородцами. Это произошло в селе Глотово Грайворонского горокруга. Во время атаки дрона пострадали два человека. У одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки.

Бригада скорой доставила их в районную больницу. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что это уже третий случай ЧП за день с белгородцами в авто. Утром в Белгороде снаряд ВСУ попал в движущийся по трассе автомобиль с местным жителем. Автомобиль загорелся, мужчина погиб.

Второе происшествие случилось днём — погибла белгородка за рулём автомобиля. Возле машины произошёл взрыв, транспорт опрокинулся в кювет.

Позже глава региона призвал местных жителей на время отказаться от поездок на личном транспорте в целях безопасности.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#СВО
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