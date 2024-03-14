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Published Сегодня, 12:54

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Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто

Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто

14 марта 2024, 12:54
Фото: 1MI
14 марта во время обстрелов Белгорода два человека погибли за рулём автомобиля. Вячеслав Гладков попросил белгородцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за текущей обстановки.

Сегодня, 14 марта, в Белгороде погибли два человека во время обстрелов. Белгородцы в момент атаки ВСУ были за рулём авто.

Вячеслав Гладков попросил белгородцев на время отказаться от поездок.

Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить своё здоровье и свою жизнь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что один из белгородцев погиб утром — в его машину прилетел снаряд, авто загорелось. Позже за рулём авто погибла местная жительница. В момент взрыва её машина опрокинулась в кювет. От полученных травм белгородка скончалась на месте.

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