«Внучка ногу ушибла»: юная белгородка пострадала в своей квартире из-за обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жительница Донецкой улицы в Белгороде рассказала о случившемся этим днём, 14 марта, обстреле. По её словам, в момент взрыва в их квартире, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, пострадало остекление. Также в окнах повредило замки, поэтому их теперь невозможно закрыть.
Однако на разрушениях последствия обстрела не закончились. В момент взрыва её внучка, которая лежала в другой комнате, сильно ушибла ногу.
Внучка лежала со своим планшетом на диване, а оно как бахнет. А я в другой комнате была, там у нас полетели все фотографии со стёклами. Бегу, кричу. Внучка ногу сильно ушибла. Перелома нет, но ушиб сильный.
Любовь Куцевалова
Девочку уже показали врачам. Рабочие закрыли повреждённые окна фанерой.
Отметим, что за сегодняшний день над Белгородом и Белгородским районом в четвёртый раз раздаются звуки взрывов и объявляется ракетная опасность. Погибли два человека, ещё несколько получили ранения.