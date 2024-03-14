«Внучка ногу ушибла»: юная белгородка пострадала в своей квартире из-за обстрела ВСУ

Жительница Донецкой улицы в Белгороде рассказала о случившемся этим днём, 14 марта, обстреле. По её словам, в момент взрыва в их квартире, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, пострадало остекление. Также в окнах повредило замки, поэтому их теперь невозможно закрыть.