Над Белгородом и районом сбили 11 воздушных целей: пострадали два человека

В Белгороде увеличилось количество раненых после очередной атаки ВСУ

Областной центр и район снова попали под обстрел ВСУ. Система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлёте к городу. Ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.