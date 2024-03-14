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Последствия обстрела, архивное фото

Над Белгородом и районом сбили 11 воздушных целей: пострадали два человека

14 марта 2024, 14:50
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

В Белгороде увеличилось количество раненых после очередной атаки ВСУ

Областной центр и район снова попали под обстрел ВСУ. Система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлёте к городу. Ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На подлёте к городу система ПВО сбила 11 воздушных целей. По предварительным данным, в городе зафиксирован прилёт на территории строительной базы.

Пострадали два человека. У одного мужчины осколком ранило правое предплечье, у второго — множественные осколочные ранения ног. Скорая доставила их в горбольницу № 2.

Также в городе есть повреждения на территории коммерческого предприятия. Осколки посекли здание, грузовое авто и спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.

В Белгородском районе, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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