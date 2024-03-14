Над Белгородом и районом сбили 11 воздушных целей: пострадали два человека

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
На подлёте к городу система ПВО сбила 11 воздушных целей. По предварительным данным, в городе зафиксирован прилёт на территории строительной базы.
Пострадали два человека. У одного мужчины осколком ранило правое предплечье, у второго — множественные осколочные ранения ног. Скорая доставила их в горбольницу № 2.
Также в городе есть повреждения на территории коммерческого предприятия. Осколки посекли здание, грузовое авто и спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.
В Белгородском районе, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.