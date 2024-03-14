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Published Сегодня, 15:33

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Updated Сегодня, 15:35

В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 10 многоэтажек

В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 10 многоэтажек

14 марта 2024, 15:33
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Повреждения зафиксировали в 72 квартирах, 25 частных домах и семи хозсубъектах. Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в соцсетях.

По словам градоначальника, в результате обстрелов 14 марта в областном центре повреждения зафиксировали в 10 многоэтажках. Речь идёт о 72 квартирах. Также пострадали 25 частных домов и семь хозсубъектов.

Градоначальник добавил, что ранее город разделили на 10 секторов и закрепили между подрядчиками. В случае ЧС строители выезжают в течение 5-20 минут, чтобы оперативно закрыть окна и вернуть людям тепло в дома.

Убедился, что и в этот раз, несмотря на объёмы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство.
Валентин Демидов

Всё, что известно на данный момент о ЧП в Белгороде, журналисты Бел.Ру собрали в материале. Подробности — по ссылке.

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#Пострадавшие#Многоэтажки#Производство#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Оперативность#СВО#Валентин Демидов#Обстрелы#Частные дома
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