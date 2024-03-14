В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 10 многоэтажек

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По словам градоначальника, в результате обстрелов 14 марта в областном центре повреждения зафиксировали в 10 многоэтажках. Речь идёт о 72 квартирах. Также пострадали 25 частных домов и семь хозсубъектов.
Градоначальник добавил, что ранее город разделили на 10 секторов и закрепили между подрядчиками. В случае ЧС строители выезжают в течение 5-20 минут, чтобы оперативно закрыть окна и вернуть людям тепло в дома.
Убедился, что и в этот раз, несмотря на объёмы и оперативную обстановку, отработали без сбоев. В ближайшее время сделают замеры и отдадут заказы в производство.
Валентин Демидов
Всё, что известно на данный момент о ЧП в Белгороде, журналисты Бел.Ру собрали в материале. Подробности — по ссылке.