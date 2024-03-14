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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Обломки на дороге после одного из обстрелов Белгорода

Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?

14 марта 2024, 15:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обломки на дороге после одного из обстрелов Белгорода

В Белгороде выросло число раненых и разрушений после обстрелов

Сегодня утром, 14 марта, белгородцы проснулись под звук взрыва — был сбит беспилотник. Позже город ещё два раза попал под обстрел ВСУ. Ближе к вечеру взрывы прогремели в четвёртый раз. Зафиксированы различные разрушения. Несколько человек ранены. Двое белгородцев погибли.

Испорченное беспилотником утро

Ранним утром над городом прозвучал взрыв. Произошло это примерно в 06:10. Город подвергся атаке БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших.

Из-за упавших обломков загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили пожарные. Кроме того, в одном частном доме были выбиты окна.

Страшный будильник. Белгород снова проснулся под звуки взрыва
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Восемь ракет: один погибший, шестеро раненых

В 08:20 в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Над городом снова раздались взрывы. Над областью в этот момент сбили восемь реактивных украинских снарядов.

В машину белгородца попал снаряд, автомобиль загорелся на дороге. Момент прилёта в машину попал на видео. От полученных травм водитель скончался на месте. В автомобиле погиб 48-летний работник налоговой. Мужчина в этот момент ехал на работу. В другой машине за ним следовали жена с сыном. Они успели остановиться, поэтому не пострадали.

Всего в результате второго ЧП ранены шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Пятерых госпитализировали. У одной из женщин осколком была повреждена лопатка, другая получила закрытый перелом плеча. У мужчины осколочное ранение поясницы.

Помимо этого, множественные осколочные ранения получили ещё один мужчина и женщина. Они находятся в тяжелом состоянии.

Другая белгородка отделалась ссадинами. Её осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

сгоревший автомобильсгоревший автомобиль
сгоревший автомобиль
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Повреждены 11 домов и 53 машины

После утреннего обстрела в городе различные повреждения выявлены в 53 автомобилях. Помимо этого, повреждено 11 частных домов и две квартиры в двух многоэтажках.

Также различные разрушения зафиксировали в учреждении здравоохранения, в гостинице и фитнес-клубе. В Сети появились кадры последствий обстрела в здании бюро судмедэкспертизы. Также очевидцы опубликовали фото пострадавшего тренажёрного клуба. Судя по фотографиям, в здании вылетели стёкла.

повреждённое при обстреле зданиеповреждённое при обстреле здание
повреждённое при обстреле здание
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Третье ЧП: погибла водитель авто

В 11:40 над городом снова было громко. В Белгороде объявили ракетную опасность. Над областным центром появился столб чёрного дыма. На этот раз система ПВО сбила десять воздушных целей.

В результате атаки погибла местная жительница. Белгородка во время обстрела ехала за рулём авто. В результате взрыва машина опрокинулась в кювет. Женщина скончалась на месте от полученных травм. В соцсетях сообщалось, что ЧП произошло на улице Костюкова. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Попавшее под обстрел автоПопавшее под обстрел авто
Попавшее под обстрел авто
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Ещё три человека в городе во время третьего обстрела получили различные травмы. У двух женщин — баротравмы. Ещё один местный житель получил осколочные ранения плеча. Раненых отвезли во вторую городскую больницу.

Кроме того, в городе зафиксированы различные разрушения. Повреждено восемь многоквартирных домов, три частных дома и три торговых объекта. В одном из образовательных учреждений треснули два окна. Помимо этого, повреждены 13 машин.

Обстрелянный торговый объектОбстрелянный торговый объект
Обстрелянный торговый объект
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Взрывы прогремели в четвёртый раз — ранены двое

Около 16:30 в Белгороде в четвёртый раз прозвучали взрывы. После грохота в небе на землю вновь посыпались осколки. В городе объявили ракетную опасность.

Известно, что система ПВО в этот раз сбила 11 воздушных целей. Был прилёт на территорию строительной базы. Два человека пострадали: одному мужчине осколками ранило предплечье, второму — ноги.

На территории коммерческого предприятия осколками посекло здание, грузовик, спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.

Белгородцев попросили отказаться от поездок на авто

К местным жителям после сегодняшних ЧП обратился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил белгородцев на время отказаться от поездок на личном транспорте в целях безопасности: «Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить своё здоровье и свою жизнь».

Также губернатор сообщил о приостановке работы торговых центров. Пока такая мера будет действовать один день. Если же обстановка останется неспокойной, то соответствующие меры будут продлены.

Помимо этого, начали закрываться крупные развлекательные объекты — аквапарк «Лазурный», парк аттракционов «Калейдоскоп», зоопарк и Пикник-парк.

Кроме того, приостановить свою работу решила часть фитнес-клубов города. Некоторые же залы внесли изменения в расписание тренировок и продолжают приглашать на занятия в зал.

Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
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