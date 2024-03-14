Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Ранним утром над городом прозвучал взрыв. Произошло это примерно в 06:10. Город подвергся атаке БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших.
Из-за упавших обломков загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили пожарные. Кроме того, в одном частном доме были выбиты окна.
В 08:20 в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Над городом снова раздались взрывы. Над областью в этот момент сбили восемь реактивных украинских снарядов.
В машину белгородца попал снаряд, автомобиль загорелся на дороге. Момент прилёта в машину попал на видео. От полученных травм водитель скончался на месте. В автомобиле погиб 48-летний работник налоговой. Мужчина в этот момент ехал на работу. В другой машине за ним следовали жена с сыном. Они успели остановиться, поэтому не пострадали.
Всего в результате второго ЧП ранены шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Пятерых госпитализировали. У одной из женщин осколком была повреждена лопатка, другая получила закрытый перелом плеча. У мужчины осколочное ранение поясницы.
Помимо этого, множественные осколочные ранения получили ещё один мужчина и женщина. Они находятся в тяжелом состоянии.
Другая белгородка отделалась ссадинами. Её осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
После утреннего обстрела в городе различные повреждения выявлены в 53 автомобилях. Помимо этого, повреждено 11 частных домов и две квартиры в двух многоэтажках.
Также различные разрушения зафиксировали в учреждении здравоохранения, в гостинице и фитнес-клубе. В Сети появились кадры последствий обстрела в здании бюро судмедэкспертизы. Также очевидцы опубликовали фото пострадавшего тренажёрного клуба. Судя по фотографиям, в здании вылетели стёкла.
В 11:40 над городом снова было громко. В Белгороде объявили ракетную опасность. Над областным центром появился столб чёрного дыма. На этот раз система ПВО сбила десять воздушных целей.
В результате атаки погибла местная жительница. Белгородка во время обстрела ехала за рулём авто. В результате взрыва машина опрокинулась в кювет. Женщина скончалась на месте от полученных травм. В соцсетях сообщалось, что ЧП произошло на улице Костюкова. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.
Ещё три человека в городе во время третьего обстрела получили различные травмы. У двух женщин — баротравмы. Ещё один местный житель получил осколочные ранения плеча. Раненых отвезли во вторую городскую больницу.
Кроме того, в городе зафиксированы различные разрушения. Повреждено восемь многоквартирных домов, три частных дома и три торговых объекта. В одном из образовательных учреждений треснули два окна. Помимо этого, повреждены 13 машин.
Около 16:30 в Белгороде в четвёртый раз прозвучали взрывы. После грохота в небе на землю вновь посыпались осколки. В городе объявили ракетную опасность.
Известно, что система ПВО в этот раз сбила 11 воздушных целей. Был прилёт на территорию строительной базы. Два человека пострадали: одному мужчине осколками ранило предплечье, второму — ноги.
На территории коммерческого предприятия осколками посекло здание, грузовик, спецтехнику. Во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни.
К местным жителям после сегодняшних ЧП обратился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил белгородцев на время отказаться от поездок на личном транспорте в целях безопасности: «Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить своё здоровье и свою жизнь».
Также губернатор сообщил о приостановке работы торговых центров. Пока такая мера будет действовать один день. Если же обстановка останется неспокойной, то соответствующие меры будут продлены.
Помимо этого, начали закрываться крупные развлекательные объекты — аквапарк «Лазурный», парк аттракционов «Калейдоскоп», зоопарк и Пикник-парк.
Кроме того, приостановить свою работу решила часть фитнес-клубов города. Некоторые же залы внесли изменения в расписание тренировок и продолжают приглашать на занятия в зал.