Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?

К местным жителям после сегодняшних ЧП обратился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил белгородцев на время отказаться от поездок на личном транспорте в целях безопасности: «Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить своё здоровье и свою жизнь».