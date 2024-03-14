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Обломки сбитых объектов

Белгородцы находят обломки сбитых боеприпасов после новых взрывов над городом

14 марта 2024, 14:45
Фото: Telegram-канал «Старше Эдды»
Обломки сбитых объектов
Громкие звуки местные жители услышали в районе 16:30. В разных частях города местные жители находят обломки от сбитых объектов. Сообщается о повреждении автомобиля на улице Волчанской, пишет Telegram-канал «Белгород № 1».

После громких звуков, которые прозвучали над городом в 16:30, местные жители находят обломки сбитых объектов. Также очевидцы сообщают, что на парковке на улице Волчанской был повреждён автомобиль.

Напомним, что это уже четвёртый раз за день 14 марта, когда жители города слышат взрывы. Утром Белгород атаковал беспилотник. Позже над городом были сбиты восемь реактивных снарядов. После система ПВО сбила ещё десять воздушных целей.

ОсколкиОсколки
Осколки
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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