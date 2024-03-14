Белгородцы находят обломки сбитых боеприпасов после новых взрывов над городом

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
После громких звуков, которые прозвучали над городом в 16:30, местные жители находят обломки сбитых объектов. Также очевидцы сообщают, что на парковке на улице Волчанской был повреждён автомобиль.
Напомним, что это уже четвёртый раз за день 14 марта, когда жители города слышат взрывы. Утром Белгород атаковал беспилотник. Позже над городом были сбиты восемь реактивных снарядов. После система ПВО сбила ещё десять воздушных целей.