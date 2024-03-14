Настала очередь магазинов: некоторые торговые объекты Белгорода закрываются после ЧП

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Жители Белгорода заметили надпись на входе в гипермаркет «Линия» по улице Королёва, которая гласит о временной приостановке работы. В чём точная причина закрытия, неизвестно, однако белгородцам сообщили о неких «технических причинах».
Связано ли закрытие с непрекращающимися обстрелами Белгорода, которые продолжаются на протяжении нескольких дней, не сообщалось. Тем не менее торговые центры и крупные развлекательные объекты временно закрылись именно по этой причине.
Так, до конца дня не будут работать «Рио», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Приостановка может затянуться в случае, если в городе и в последующие дни сохранится неспокойная оперативная обстановка.
На неопределённый срок закрыли Пикник-парк. Аквапарк «Лазурный» не примет посетителей вплоть до 20 марта, парк аттракционов «Калейдоскоп» — до 19 марта и зоопарк — до 23 марта.