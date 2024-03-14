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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Магазин

Настала очередь магазинов: некоторые торговые объекты Белгорода закрываются после ЧП

14 марта 2024, 14:43
Фото: 1MI
Магазин

В Белгороде приостановила работу «Линия» на Харгоре

Сразу после торговых центров и крупных развлекательных объектов приостанавливать работу начали и некоторые крупные магазины. Соответствующее объявление появилось на входе в гипермаркет «Линия» на Харьковской горе. Однако точная причина такого решения неизвестна.

Жители Белгорода заметили надпись на входе в гипермаркет «Линия» по улице Королёва, которая гласит о временной приостановке работы. В чём точная причина закрытия, неизвестно, однако белгородцам сообщили о неких «технических причинах».

Связано ли закрытие с непрекращающимися обстрелами Белгорода, которые продолжаются на протяжении нескольких дней, не сообщалось. Тем не менее торговые центры и крупные развлекательные объекты временно закрылись именно по этой причине.

Так, до конца дня не будут работать «Рио», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Приостановка может затянуться в случае, если в городе и в последующие дни сохранится неспокойная оперативная обстановка.

На неопределённый срок закрыли Пикник-парк. Аквапарк «Лазурный» не примет посетителей вплоть до 20 марта, парк аттракционов «Калейдоскоп» — до 19 марта и зоопарк — до 23 марта.

Объявление о закрытии магазинаОбъявление о закрытии магазина
Объявление о закрытии магазина
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Четыре крупных развлекательных объекта приостановили работу после ЧП в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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