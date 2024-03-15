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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Белгороде после взрывов объявили ракетную опасность

Взрывы в Белгороде. Объявлена ракетная опасность

15 марта 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде после взрывов объявили ракетную опасность

Новый день начался для белгородцев с громких звуках в небе. О последствиях пока не известно.
Сюжет
Пво

Около 8:10 жители Белгорода услышали серию взрывов. Было похоже на работу ПВО, но на момент публикации подтверждения не было.

В это же время в областном центре и в Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто оказался на улице, — спрятаться в ближайшем укрытии.

Последние несколько дней обстрелы Белгорода и района начинаются примерно в одно время. 14 марта два человека погибли, около 20 получили ранения.

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#Евгений Грицков#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Взрывы#Обстрелы#Ракетная опасность
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