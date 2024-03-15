Взрывы в Белгороде. Объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Около 8:10 жители Белгорода услышали серию взрывов. Было похоже на работу ПВО, но на момент публикации подтверждения не было.
В это же время в областном центре и в Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто оказался на улице, — спрятаться в ближайшем укрытии.
Последние несколько дней обстрелы Белгорода и района начинаются примерно в одно время. 14 марта два человека погибли, около 20 получили ранения.