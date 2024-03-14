Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы

В качестве примера губернатор привёл поезд, который едет из Москвы в Белгород. Если в это время в областном центре объявлена ракетная опасность, то поезд останавливается на станции в Прохоровке. Также он может остановиться ещё в двух-трёх местах. Такая техническая возможность есть.