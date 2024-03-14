Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Татьяна. Она поинтересовалась, что делать людям, если ракетную опасность объявили, когда пассажиры уже едут в поездах по направлению к областному центру.
В качестве примера губернатор привёл поезд, который едет из Москвы в Белгород. Если в это время в областном центре объявлена ракетная опасность, то поезд останавливается на станции в Прохоровке. Также он может остановиться ещё в двух-трёх местах. Такая техническая возможность есть.
Поезд останавливается, пассажиры находятся в поездах и действуют по указанию проводников, обслуживающего персонала поезда, чётко выполняя их инструкции.
Вячеслав Гладков