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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:41

Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы

Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы

14 марта 2024, 17:39
Фото: Изображение Midjourney
В качестве примера губернатор привёл состав, который едет из Москвы в Белгород. При объявлении ракетной опасности в областном центре поезда остановят на других станциях.
Сюжет
СВО

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Татьяна. Она поинтересовалась, что делать людям, если ракетную опасность объявили, когда пассажиры уже едут в поездах по направлению к областному центру.

В качестве примера губернатор привёл поезд, который едет из Москвы в Белгород. Если в это время в областном центре объявлена ракетная опасность, то поезд останавливается на станции в Прохоровке. Также он может остановиться ещё в двух-трёх местах. Такая техническая возможность есть.

Поезд останавливается, пассажиры находятся в поездах и действуют по указанию проводников, обслуживающего персонала поезда, чётко выполняя их инструкции.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Москва#Пассажиры#Белгород#Кристина Семенчук#Станции#СВО#Поезды#Указание проводников
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