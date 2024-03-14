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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Белгородцы предложили заменить сигнал сирены на музыку Чайковского

Без Чайковского: в Белгородской области не изменят звук сигнала ракетной опасности

14 марта 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы предложили заменить сигнал сирены на музыку Чайковского

В ходе прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову предложили заменить звук сирены, которая предупреждает о ракетной опасности, на классическую музыку. Губернатор предложение не одобрил.
Сюжет
СВО

В ходе недавней масштабной проверки системы оповещения по всей стране в Санкт-Петербурге вместо сирены включили полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Заменить звук сирены предложили и жители Белгородской области.

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Гладков отметил, что ему хочется, чтобы эти звуки вообще никогда не звучали, но задача сигнала сирены не создавать хорошее настроение, а подтолкнуть человека к тому, что нужно принять меры и обезопасить себя и своих близких.

Я думаю, что музыка Чайковского этому способствовать не будет. В Санкт-Петербурге нет такой сложной ситуации, как у нас. Поэтому пока менять сигнал не будем, потому что пропадёт всякий смысл.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Классическая музыка#Стресс#Меры безопасности#СВО#Страх#Ракетная опасность#Проверка системы оповещения
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