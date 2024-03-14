Без Чайковского: в Белгородской области не изменят звук сигнала ракетной опасности

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В ходе недавней масштабной проверки системы оповещения по всей стране в Санкт-Петербурге вместо сирены включили полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Заменить звук сирены предложили и жители Белгородской области.
Белгородцы испытывают стресс и страх, нельзя ли сигнал воздушной тревоги заменить на менее страшный?
Вера
Гладков отметил, что ему хочется, чтобы эти звуки вообще никогда не звучали, но задача сигнала сирены не создавать хорошее настроение, а подтолкнуть человека к тому, что нужно принять меры и обезопасить себя и своих близких.
Я думаю, что музыка Чайковского этому способствовать не будет. В Санкт-Петербурге нет такой сложной ситуации, как у нас. Поэтому пока менять сигнал не будем, потому что пропадёт всякий смысл.
Вячеслав Гладков