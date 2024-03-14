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Гладков не одобрил идею подвозить белгородцев на авто при ракетной угрозе

«Могут погибнуть»: Гладков отверг идею подвозить людей на авто при ракетной угрозе

14 марта 2024, 17:58
Фото: Изображение Midjourney

Гладков не одобрил идею подвозить белгородцев на авто при ракетной угрозе

Во время объявления ракетной угрозы автобусы высаживают пассажиров на остановках и дальше не едут. Белгородцы предложили помогать людям и подвозить их на машинах. Глава региона Вячеслав Гладков высказался категорически против этой идеи.

В ходе прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Яна и рассказала об идее организовать друг другу помощь — во время ракетной опасности забирать людей на остановках, так как автобусы останавливаются.

Гладков отметил, что ему данное предложение не нравится. Оно категорически неприемлемо.

Вопрос не в подвозе людей. У нас сегодня два человека погибли исключительно в машинах. Если вы будете на своих автомобилях развозить людей, которые стоят на остановках, вы просто будете подвергать их опасности. Они могут погибнуть. Добрые намерения могут закончиться трагедией.
Вячеслав Гладков

Напомним, 14 марта в результате обстрела Белгорода погибло два человека. Это мужчина, который ехал на машине утром на работу, а также женщина. Она также ехала в авто во время атаки. Белгородцы погибли на месте.

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#Белгородская область#Автомобили#Губернатор#Пассажиры#Машины#Трагедия#Остановки#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#Обстрел#Ракетная угроза
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