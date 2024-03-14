«Могут погибнуть»: Гладков отверг идею подвозить людей на авто при ракетной угрозе

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В ходе прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Яна и рассказала об идее организовать друг другу помощь — во время ракетной опасности забирать людей на остановках, так как автобусы останавливаются.
Гладков отметил, что ему данное предложение не нравится. Оно категорически неприемлемо.
Вопрос не в подвозе людей. У нас сегодня два человека погибли исключительно в машинах. Если вы будете на своих автомобилях развозить людей, которые стоят на остановках, вы просто будете подвергать их опасности. Они могут погибнуть. Добрые намерения могут закончиться трагедией.
Вячеслав Гладков