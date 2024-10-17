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Ракетная угроза

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Октябрь
Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?
17 октября, 09:30
Сентябрь
Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?
5 сентября, 05:26
Июль
Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту
12 июля, 07:30
Оповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажей
1 июля, 09:28
Март
Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов
Данное предложение они озвучили главе региона Вячеславу Гладкову. Однако губернатор усомнился в целесообразности решения.
21 марта, 17:53
Гладков прокомментировал остановку автобусов при ракетной угрозе
18 марта, 10:04
«Могут погибнуть»: Гладков отверг идею подвозить людей на авто при ракетной угрозе
14 марта, 17:58
Укрытия для родителей возле школ: почему модули будут устанавливать не везде
12 марта, 12:48
Не для туалета: какие укрытия поставят на пляжах в Белгородской области?
4 марта, 08:29

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