Гладков прокомментировал остановку автобусов при ракетной угрозе

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По данным главы области Вячеслава Гладкова, от людей поступают обращения, что автобусы останавливаются при ракетной угрозе. При этом губернатор добавил, что фактически последняя неделя показала, что отработанный регламент позволяет сохранить жизнь людям.
Есть дискомфорт, безусловно, но жизнь и здоровье имеет большую ценность, чем неудобства. В целом работодатели правильно и корректно реагируют на опоздания людей на работу, если это происходит во время обстрела.
Вячеслав Гладков
Напомним, в результате обстрела города 18 марта пострадал один автобус. В нём выбило окна. Как сообщили региональные власти, пассажиры не пострадали, так как в момент атаки их не было внутри.