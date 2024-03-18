Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, пострадал один человек. Его уже доставили в больницу. Также разрушения получил один автомобиль, хозсубъект и один жилой дом. Есть попадание в автобус, но пассажиры не пострадали — во время ракетной опасности их внутри не было.