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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

После утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек

Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода

18 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI

После утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек

Около 08:30 над областным центром вновь прозвучала серия взрывов. Пострадал один человек. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Автобус

Утро понедельника 18 марта для белгородцев вновь выдалось неспокойным. Около 08:30 объявили ракетную опасность, затем прозвучала серия взрывов.

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, пострадал один человек. Его уже доставили в больницу. Также разрушения получил один автомобиль, хозсубъект и один жилой дом. Есть попадание в автобус, но пассажиры не пострадали — во время ракетной опасности их внутри не было.

Сейчас мои заместители выехали на место, если есть необходимость, оказывается помощь.
Валентин Демидов

Всего за последнюю неделю в Белгороде повреждения зафиксировали в 931 жилом объекте. Это 882 квартиры в 80 многоэтажках, 49 домов и 10 социальных объектов.

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#Происшествия#Автомобиль#Автобус#Помощь#Пострадавший#Жилой дом#Белгород#Кристина Семенчук#Повреждения#Взрывы#Разрушения#Ракетная опасность
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