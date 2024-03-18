Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Утро понедельника 18 марта для белгородцев вновь выдалось неспокойным. Около 08:30 объявили ракетную опасность, затем прозвучала серия взрывов.
Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, пострадал один человек. Его уже доставили в больницу. Также разрушения получил один автомобиль, хозсубъект и один жилой дом. Есть попадание в автобус, но пассажиры не пострадали — во время ракетной опасности их внутри не было.
Сейчас мои заместители выехали на место, если есть необходимость, оказывается помощь.
Валентин Демидов
Всего за последнюю неделю в Белгороде повреждения зафиксировали в 931 жилом объекте. Это 882 квартиры в 80 многоэтажках, 49 домов и 10 социальных объектов.