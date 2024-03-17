Мэр опубликовал кадры последствий обстрела Белгорода 17 марта

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
17 марта после второй атаки ВСУ на Белгород различные разрушения зафиксировали в 17 МКД и девяти частных домах. В основном в помещениях были выбиты окна. Также пострадали 12 автомобилей.
На улице Спортивной после прилёта снаряда была перекрыта дорога. Снаряд попал на проезжую часть. Сапёры уже завершили работу, а коммунальщики привели в порядок дорогу, парковки и тротуары.
Также Валентин Демидов сообщил, что всем желающим предлагают размещение в гостиницах.
Напомним, что во время второго обстрела погиб местный житель, ещё 11 получили различные травмы. Восемь человек отвезли в больницу.