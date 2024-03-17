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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

последствия обстрела

Мэр опубликовал кадры последствий обстрела Белгорода 17 марта

17 марта 2024, 15:44
Фото: соцсети Валентина Демидова
последствия обстрела

Демидов показал, как в Белгороде устраняют последствия дневного обстрела

Коммунальщики привели в порядок дорогу, парковки и тротуары.

17 марта после второй атаки ВСУ на Белгород различные разрушения зафиксировали в 17 МКД и девяти частных домах. В основном в помещениях были выбиты окна. Также пострадали 12 автомобилей.

На улице Спортивной после прилёта снаряда была перекрыта дорога. Снаряд попал на проезжую часть. Сапёры уже завершили работу, а коммунальщики привели в порядок дорогу, парковки и тротуары.

Также Валентин Демидов сообщил, что всем желающим предлагают размещение в гостиницах.

Напомним, что во время второго обстрела погиб местный житель, ещё 11 получили различные травмы. Восемь человек отвезли в больницу.

последствия обстрела
Видео: соцсети Валентина Демидова
Один человек погиб и 11 ранило после дневной атаки ВСУ на Белгород
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