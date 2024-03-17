Один человек погиб и 11 ранило после дневной атаки ВСУ на Белгород

Белгородцам рассказали о погибших и раненных при дневном обстреле

Подробности произошедшего в два часа дня обстрела сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате атаки погиб один мужчина, ещё 11 пострадали. Одна из раненых женщин находится в тяжёлом состоянии.