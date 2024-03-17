Один человек погиб и 11 ранило после дневной атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Один мужчина погиб во время дневного обстрела Белгорода. В момент прилёта снаряда он стоял на парковке. Ранее местные Telegram-каналы сообщали эту информацию и публиковали фотографии с места происшествия.
Ещё 11 жителей получили ранения различной степени тяжести: из них восемь человек госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Оставшимся троим пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили домой.
Одна женщина находится в самом тяжёлом состоянии: у неё осколочное ранение грудной клетки.