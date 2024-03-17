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Обломок снаряда, из-за падения которого погиб белгородец

Один человек погиб и 11 ранило после дневной атаки ВСУ на Белгород

17 марта 2024, 13:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обломок снаряда, из-за падения которого погиб белгородец

Белгородцам рассказали о погибших и раненных при дневном обстреле

Подробности произошедшего в два часа дня обстрела сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате атаки погиб один мужчина, ещё 11 пострадали. Одна из раненых женщин находится в тяжёлом состоянии.
Сюжет
Обстрел

Один мужчина погиб во время дневного обстрела Белгорода. В момент прилёта снаряда он стоял на парковке. Ранее местные Telegram-каналы сообщали эту информацию и публиковали фотографии с места происшествия.

Ещё 11 жителей получили ранения различной степени тяжести: из них восемь человек госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Оставшимся троим пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили домой.

Одна женщина находится в самом тяжёлом состоянии: у неё осколочное ранение грудной клетки.

Напомним, что утром Белгород и Белгородский район также попал под обстрел ВСУ. Тогда из-за прямого попадания снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка — она училась в гимназии №5 Белгорода. Её раненого отца госпитализировали.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Погибший#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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