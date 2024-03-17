Под обстрел ВСУ попал ещё один район Белгородской области: пострадали два человека

17 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский горокруг. Пострадали два человека. В результате прилёта снаряда в частный дом в селе Гора-Подол была ранена женщина. У неё ранение головы. В Грайвороне снаряд разорвался возле частного жилого дома, пострадал мужчина. У него осколочное ранение головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали врачам. Сейчас их везут во вторую городскую больницу Белгорода.