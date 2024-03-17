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Два человека пострадали при обстреле белгородского приграничья

Под обстрел ВСУ попал ещё один район Белгородской области: пострадали два человека

17 марта 2024, 18:30
Фото: Bel.ru

Два человека пострадали при обстреле белгородского приграничья

Под обстрелом находится Грайворонский горокруг. Различные повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах округа, сообщает Вячеслав Гладков.

17 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский горокруг. Пострадали два человека. В результате прилёта снаряда в частный дом в селе Гора-Подол была ранена женщина. У неё ранение головы. В Грайвороне снаряд разорвался возле частного жилого дома, пострадал мужчина. У него осколочное ранение головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали врачам. Сейчас их везут во вторую городскую больницу Белгорода.

По предварительной информации, в Грайвороне в 10 частных домах были выбиты окна, посечена кровля, фасады и заборы. Также разрушения зафиксировали на территории трёх хозсубъектов и школы. Помимо этого, дрон-камикадзе атаковал автомобиль.

В посёлке Горьковский повреждены четыре дома и автомобиль. В Козинке сгорел частный дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил автомобиль.

Также временно без света остаются 13 населённых пунктов округа. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.

Информация о последствиях уточняется.

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