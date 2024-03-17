Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

После атаки ВСУ на Белгородский район пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

17 марта 2024, 18:08
Фото: 1MI

После атаки ВСУ на Белгородский район пострадали восемь человек

Под атакой оказался посёлок Октябрьский Белгородского района. Пострадавших госпитализировали. Также в посёлке зафиксировали различные разрушения в домах, сообщает Вячеслав Гладков.

Средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. По предварительной информации, пострадали восемь человек в посёлке Октябрьский Белгородского района.

15-летний парень получил осколочное ранение коленного сустава, у ещё одного мужчины — осколочное ранение грудной клетки. Осколочное ранение правой голени получила местная жительница, у другой женщины — осколочное ранение головы. Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки.

Ещё трое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу. У одного из них — ранение головы и живота, а также рук и ног, ещё у двоих — осколочные ранения ног.

Всех пострадавших бригада скорой отвезла в Белгород.

Также в посёлке есть разрушения: в квартирах двух многоэтажек выбиты окна, посечены крыши, в четырёх частных домах и хозпостройке повреждены заборы. Также повреждены четыре автомобиля и автобус.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Мэр опубликовал кадры последствий обстрела Белгорода 17 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибшие и раненые: как прошёл очередной день белгородцев под обстрелами ВСУ?Мэр опубликовал кадры последствий обстрела Белгорода 17 марта«Бьют по старикам и детям»: Гладков — об обстреле Белгорода 17 марта
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Один человек погиб и 11 ранило после дневной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 13:50
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
Сегодня, 07:08
«Не сдавайтесь!» Жителей Белгорода поддержали бесплатными тюльпанами
Сегодня, 12:44
«Бьют по старикам и детям»: Гладков — об обстреле Белгорода 17 марта
Сегодня, 14:28
«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области
Сегодня, 12:01
Стало известно, пойдут ли белгородские дети в школу в понедельник
Сегодня, 12:10