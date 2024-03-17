Восемь человек пострадали после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. По предварительной информации, пострадали восемь человек в посёлке Октябрьский Белгородского района.
15-летний парень получил осколочное ранение коленного сустава, у ещё одного мужчины — осколочное ранение грудной клетки. Осколочное ранение правой голени получила местная жительница, у другой женщины — осколочное ранение головы. Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки.
Ещё трое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу. У одного из них — ранение головы и живота, а также рук и ног, ещё у двоих — осколочные ранения ног.
Всех пострадавших бригада скорой отвезла в Белгород.
Также в посёлке есть разрушения: в квартирах двух многоэтажек выбиты окна, посечены крыши, в четырёх частных домах и хозпостройке повреждены заборы. Также повреждены четыре автомобиля и автобус.
Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.