Погибшие и раненые: как прошёл очередной день белгородцев под обстрелами ВСУ?

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Утро в Белгородской области в очередной раз началось со взрывов. Сначала четыре украинских БПЛА сбросили взрывные устройства в посёлке Октябрьский, из-за чего жители остались без тепла, света и воды.
Затем ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе: она длилась с 08:03 до 08:57. После громких звуков белгородцы начали сообщать о загоревшемся частном доме, а также о пострадавшем МКД.
Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что один из снарядов попал в частный дом, после чего тот загорелся. В доме находилась 16-летняя девушка и её отец: подросток погиб, а её отца госпитализировали с ожогами тела, закрытой черепно-мозговой травмой и отравлением угарным газом.
Погибшая белгородка училась в гимназии №5 Белгорода. Её звали Александра Попова.
Также разрушения зафиксировали в шести домах, трёх МКД, восьми авто, одном хозсубъекте и одной теплице.
В Минобороны РФ отметили, что утром над регионом уничтожили 12 снарядов: девять из них выпустили из РСЗО RM-70 «Вампир», оставшиеся — из РСЗО «Ураган».
Около двух часов дня над регионом сбили четыре БПЛА. Спустя пару минут ракетную опасность второй раз за сутки объявили в Белгороде и Белгородском районе днём, в 14:08. Отбой объявили в 15:10.
Сразу после сирены белгородцы начали сообщать о поднимающемся над городом дыме. Очевидцы рассказывали о погибшем мужчине. Позже глава региона подтвердил эту информацию: в момент прилёта снаряда белгородец стоял на парковке. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.
Ещё 11 жителей получили ранения различной степени тяжести: из них восемь человек отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Одна женщина находится в очень тяжёлом состоянии: у неё осколочное ранение грудной клетки.
Оставшихся троих пострадавших медики осмотрели на месте и отпустили домой.
Разрушения во время дневного обстрела зафиксировали в пяти населённых пунктах. Так, в Белгороде повреждения получили 36 квартир в 17 МКД, девять частных домов, три хозсубъекта и 12 автомобилей.
В Белгородском районе под огнём оказались четыре посёлка. Так, в Таврово-10 в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском — в двух домах и гараже, а в Репном — в одном доме.
В Минобороны добавили, что в 14:30 над регионом сбили семь украинских беспилотников, а в 17:10 — ещё один.