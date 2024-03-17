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Последствия дневного обстрела Белгорода

Погибшие и раненые: как прошёл очередной день белгородцев под обстрелами ВСУ?

17 марта 2024, 15:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия дневного обстрела Белгорода
Сегодня, 17 марта, Белгород и Белгородская область дважды попадали под обстрел ВСУ. Среди мирных жителей погибли два человека, ещё 12 получили ранения. Также в регионе зарегистрировали множественные разрушения. Подробности — в материале Бел.Ру.

С чего начался день?

Утро в Белгородской области в очередной раз началось со взрывов. Сначала четыре украинских БПЛА сбросили взрывные устройства в посёлке Октябрьский, из-за чего жители остались без тепла, света и воды.

Затем ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе: она длилась с 08:03 до 08:57. После громких звуков белгородцы начали сообщать о загоревшемся частном доме, а также о пострадавшем МКД.

Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что один из снарядов попал в частный дом, после чего тот загорелся. В доме находилась 16-летняя девушка и её отец: подросток погиб, а её отца госпитализировали с ожогами тела, закрытой черепно-мозговой травмой и отравлением угарным газом.

Погибшая белгородка училась в гимназии №5 Белгорода. Её звали Александра Попова.

Также разрушения зафиксировали в шести домах, трёх МКД, восьми авто, одном хозсубъекте и одной теплице.

В Минобороны РФ отметили, что утром над регионом уничтожили 12 снарядов: девять из них выпустили из РСЗО RM-70 «Вампир», оставшиеся — из РСЗО «Ураган».

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Когда случился повторный обстрел?

Около двух часов дня над регионом сбили четыре БПЛА. Спустя пару минут ракетную опасность второй раз за сутки объявили в Белгороде и Белгородском районе днём, в 14:08. Отбой объявили в 15:10.

Сразу после сирены белгородцы начали сообщать о поднимающемся над городом дыме. Очевидцы рассказывали о погибшем мужчине. Позже глава региона подтвердил эту информацию: в момент прилёта снаряда белгородец стоял на парковке. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.

Ещё 11 жителей получили ранения различной степени тяжести: из них восемь человек отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Одна женщина находится в очень тяжёлом состоянии: у неё осколочное ранение грудной клетки.

Оставшихся троих пострадавших медики осмотрели на месте и отпустили домой.

Разрушения во время дневного обстрела зафиксировали в пяти населённых пунктах. Так, в Белгороде повреждения получили 36 квартир в 17 МКД, девять частных домов, три хозсубъекта и 12 автомобилей.

В Белгородском районе под огнём оказались четыре посёлка. Так, в Таврово-10 в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском — в двух домах и гараже, а в Репном — в одном доме.

В Минобороны добавили, что в 14:30 над регионом сбили семь украинских беспилотников, а в 17:10 — ещё один.

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Что ещё обсуждали белгородцы?

  1. Российские военкоры сообщили об уничтоженном расчёте РСЗО RM-70 «Вампир», из которого ВСУ обстреливали Белгород и готовились атаковать Валуйки. Днём стало известно о ещё одной уничтоженной установке РСЗО Vampire на Белгородском направлении.
  2. Следком пообещал расследовать факты трёх обстрелов, во время которых погибли пять белгородцев и ещё 11 — пострадали.
  3. Жителям рассказали об очередном фейке, который распространили украинские Telegram-каналы: якобы в Липецке организовали пункты приёма беженцев из Белгорода. Но информация ложная, сообщили в правительстве Липецкой области.
  4. В ближайшие два дня из-за оперативной обстановки в судах Белгородской области не будут проводить заседания, а движение двух электропоездов на сегодняшний день пришлось отменить.
  5. В центре Белгорода задержали сторонника террористической организации, который хотел отравить гуманитарную помощь военных и гражданских, а затем устроить взрыв.
  6. На границе России у Грайворонского городского округа сбили вертолёт Вооружённых сил Украины: Ми-8 летел к Козинке.
  7. Белгородцев продолжают поддерживать в самом центре города и в Херсонской области.
  8. Гладков прокомментировал атаки ВСУ на Белгородскую область, отметив, что те «бьют по старикам, детям, мирным жителям и домам».
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