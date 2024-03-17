Погибшие и раненые: как прошёл очередной день белгородцев под обстрелами ВСУ?

В Белгородском районе под огнём оказались четыре посёлка. Так, в Таврово-10 в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском — в двух домах и гараже, а в Репном — в одном доме.