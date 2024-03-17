Есть погибший? После дневного обстрела мог погибнуть белгородец

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
После громких звуков в два часа дня стало известно о погибшем мужчине. Видеозапись с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».
Прилёт снаряда пришёлся на улицу Спортивную. Судя по кадрам, от снаряда пострадали магазины и припаркованные автомобили. Предварительно, рядом с чёрной машиной погиб пожилой мужчина.
Telegram-канал Baza сообщил ещё о двух пострадавших женщинах, которые обратились за помощью к медикам.
Отметим, что официального подтверждения появившейся информации пока не было.
Ракетную опасность в Белгороде объявили в 14:08, отбоя на момент написания материала ещё не было. Предварительно стало известно о нескольких разрушениях.