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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Место прилёта и погибший рядом с чёрной машиной мужчина

Есть погибший? После дневного обстрела мог погибнуть белгородец

17 марта 2024, 11:56
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Место прилёта и погибший рядом с чёрной машиной мужчина

После дневного обстрела Белгорода мог погибнуть мужчина

О погибшем стали сообщать ряд Telegram-каналов. Также сообщается о двух раненых женщинах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сюжет
Обстрел

После громких звуков в два часа дня стало известно о погибшем мужчине. Видеозапись с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

Прилёт снаряда пришёлся на улицу Спортивную. Судя по кадрам, от снаряда пострадали магазины и припаркованные автомобили. Предварительно, рядом с чёрной машиной погиб пожилой мужчина.

Telegram-канал Baza сообщил ещё о двух пострадавших женщинах, которые обратились за помощью к медикам.

Отметим, что официального подтверждения появившейся информации пока не было.

Ракетную опасность в Белгороде объявили в 14:08, отбоя на момент написания материала ещё не было. Предварительно стало известно о нескольких разрушениях.

Место прилёта и погибший рядом с чёрной машиной мужчинаМесто прилёта и погибший рядом с чёрной машиной мужчина
Место прилёта и погибший рядом с чёрной машиной мужчина
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
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