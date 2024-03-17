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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Дым, появившийся над городом после громких звуков

Второй раз за день: в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

17 марта 2024, 11:22
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Дым, появившийся над городом после громких звуков

Днём ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Опасность объявили 17 марта в 14:08. Сразу после жители услышали череду громких звуков. Сообщается о последствиях на земле.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 17 марта, на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Жителей населённого пункта попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Спустя несколько секунд после объявления опасности белгородцы услышали череду взрывов. Некоторые жители увидели дым, фотографии предполагаемых последствий начали появляться в соцсетях.

UPD: Отбой опасности объявили в 15:10.

Отметим, что последний раз ракетная опасность действовала на территории областного центра этим утром — в 08:03. Отбой объявили в 08:57. После работы ПВО в городе погибла 16-летняя девушка, также пострадал её отец.

Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов
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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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