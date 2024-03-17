Второй раз за день: в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Сегодня, 17 марта, на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Жителей населённого пункта попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.
Спустя несколько секунд после объявления опасности белгородцы услышали череду взрывов. Некоторые жители увидели дым, фотографии предполагаемых последствий начали появляться в соцсетях.
UPD: Отбой опасности объявили в 15:10.
Отметим, что последний раз ракетная опасность действовала на территории областного центра этим утром — в 08:03. Отбой объявили в 08:57. После работы ПВО в городе погибла 16-летняя девушка, также пострадал её отец.