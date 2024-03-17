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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Дым в Белгороде после взрывов

Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов

17 марта 2024, 05:10
Фото: Bel.ru
Дым в Белгороде после взрывов

В Белгороде прогремели взрывы

В городе прозвучала сирена, действует ракетная опасность. Официальной информации о последствиях пока нет.

Утро воскресенья в Белгороде началось со взрывов. Прогремели они по расписанию: громко в городе было вновь около восьми часов утра.

Ещё до взрывов в городе объявили ракетную опасность и включили сирену. На момент публикации материала отбоя пока не было.

Официальной информации о последствиях на земле пока не поступало.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 08:57.

Громко в Белгороде в то же время было и накануне. Утром 16 марта в результате атаки ВСУ погибли два человека, есть разрушения. При повторном ударе в Белгороде пострадал один человек.

Очередные взрывы в Белгороде. В городе и районе объявили ракетную опасность
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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