Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Утро воскресенья в Белгороде началось со взрывов. Прогремели они по расписанию: громко в городе было вновь около восьми часов утра.
Ещё до взрывов в городе объявили ракетную опасность и включили сирену. На момент публикации материала отбоя пока не было.
Официальной информации о последствиях на земле пока не поступало.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 08:57.
Громко в Белгороде в то же время было и накануне. Утром 16 марта в результате атаки ВСУ погибли два человека, есть разрушения. При повторном ударе в Белгороде пострадал один человек.