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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Автобус

Может ли автобус уехать с автовокзала, не дождавшись отбоя ракетной опасности?

15 марта 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Автобус

Власти объяснили, как должен работать автовокзал в Белгороде на фоне РО

По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, отправление автобуса с автовокзала производится спустя 10 минут после отмены ракетной опасности. Также чиновник ответил, можно ли вернуть стоимость билета, если поездка не состоялась.

Как должен работать автовокзал в Белгороде во время ракетной опасности? Такой вопрос задают горожане.

«Насколько законно на автовокзале автобусам уезжать во время ракетной опасности? Должны ли водители дожидаться отбоя? Водитель автобуса, который ходит раз в сутки, уехал, не дождавшись всех пассажиров во время опасности. При этом за билет не вернули полную его стоимость», — написала белгородка.

По словам главы регионального министерства транспорта Сергея Евтушенко, если рейс является единственным и время его отправления пришлось на период ракетной опасности, отправление автобуса производится через 10 минут после отмены тревоги.

Сотрудники автовокзала не могут располагать информацией как об опаздывающих пассажирах, так и об отказавшихся от поездки, в связи с чем задерживать отправление автобуса на длительный период не представляется возможным.
Сергей Евтушенко

Также министр отметил, что из-за частых объявлений ракетной опасности несвоевременная отправка автобуса может привести к его дальнейшей задержке на автовокзале и опасности для пассажиров.

Ответил чиновник и на вопрос о том, можно ли вернуть деньги, потраченные на билет.

ООО «Белгородский автовокзал» проинформировал, что в случае возврата пассажиром билетов, обусловленного ракетной опасностью, стоимость проезда будет возвращаться в полном размере.
Сергей Евтушенко

Напомним, что общественный транспорт в Белгороде во время сигнала тревоги должен остановиться у ближайшего укрытия и высадить пассажиров. 12 марта ракетная опасность длилась почти весь день. Из-за этого власти пообещали разработать новый регламент работы транспорта в случае тревоги.

Что касается работы поездов, то они в случае опасности в Белгороде должны остановиться на других станциях.

Автобусы поедут быстрее? Новый регламент при ракетной опасности запустят в Белгороде
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#Общество#Автовокзал#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность
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