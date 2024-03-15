Может ли автобус уехать с автовокзала, не дождавшись отбоя ракетной опасности?

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Как должен работать автовокзал в Белгороде во время ракетной опасности? Такой вопрос задают горожане.
«Насколько законно на автовокзале автобусам уезжать во время ракетной опасности? Должны ли водители дожидаться отбоя? Водитель автобуса, который ходит раз в сутки, уехал, не дождавшись всех пассажиров во время опасности. При этом за билет не вернули полную его стоимость», — написала белгородка.
По словам главы регионального министерства транспорта Сергея Евтушенко, если рейс является единственным и время его отправления пришлось на период ракетной опасности, отправление автобуса производится через 10 минут после отмены тревоги.
Сотрудники автовокзала не могут располагать информацией как об опаздывающих пассажирах, так и об отказавшихся от поездки, в связи с чем задерживать отправление автобуса на длительный период не представляется возможным.
Сергей Евтушенко
Также министр отметил, что из-за частых объявлений ракетной опасности несвоевременная отправка автобуса может привести к его дальнейшей задержке на автовокзале и опасности для пассажиров.
Ответил чиновник и на вопрос о том, можно ли вернуть деньги, потраченные на билет.
ООО «Белгородский автовокзал» проинформировал, что в случае возврата пассажиром билетов, обусловленного ракетной опасностью, стоимость проезда будет возвращаться в полном размере.
Сергей Евтушенко
Напомним, что общественный транспорт в Белгороде во время сигнала тревоги должен остановиться у ближайшего укрытия и высадить пассажиров. 12 марта ракетная опасность длилась почти весь день. Из-за этого власти пообещали разработать новый регламент работы транспорта в случае тревоги.
Что касается работы поездов, то они в случае опасности в Белгороде должны остановиться на других станциях.