Может ли автобус уехать с автовокзала, не дождавшись отбоя ракетной опасности?

«Насколько законно на автовокзале автобусам уезжать во время ракетной опасности? Должны ли водители дожидаться отбоя? Водитель автобуса, который ходит раз в сутки, уехал, не дождавшись всех пассажиров во время опасности. При этом за билет не вернули полную его стоимость», — написала белгородка.