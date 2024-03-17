Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Около восьми часов утра на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. В это же время жители услышали череду громких звуков, после которых в небе появился дым. Один из снарядов попал в частный дом.
Глава региона рассказал, что при атаке погибла 16-летняя белгородка: в момент атаки она находилась в частном доме, который загорелся после прилёта. Ранения получил её отец: у него установили закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом. Пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Отметим, что изначально Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщал, что в домовладении погибли двое детей и их мать. Однако губернатор опроверг эту информацию.