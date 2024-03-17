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Published Сегодня, 07:08

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Загоревшийся от прилёта снаряда дом в Белгороде

Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка

17 марта 2024, 07:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Загоревшийся от прилёта снаряда дом в Белгороде

Из-за попадания снаряда в частный дом погибла 16-летняя белгородка

После утренних громких звуков и ракетной опасности сообщалось о трёх погибших белгородцах: матери и её детей. Однако информация оказалась ложной: после попадания снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, также пострадал её отец. Подробности произошедшего сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Около восьми часов утра на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. В это же время жители услышали череду громких звуков, после которых в небе появился дым. Один из снарядов попал в частный дом.

Глава региона рассказал, что при атаке погибла 16-летняя белгородка: в момент атаки она находилась в частном доме, который загорелся после прилёта. Ранения получил её отец: у него установили закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом. Пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Отметим, что изначально Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщал, что в домовладении погибли двое детей и их мать. Однако губернатор опроверг эту информацию.

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