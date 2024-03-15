Утром 15 марта ВСУ вновь обстреляли Белгород «вампирами»: что известно сейчас?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Утро 15 марта снова началось неспокойно. Примерно в 8:10 утра жители областного центра услышали несколько громких взрывов, следующих друг за другом. На тот момент оперативной информации о произошедшем ещё не было. Первое предположение — работа ПВО.
В это же время в Белгороде и в Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто оказался на улице, призвали спрятаться в ближайшем укрытии. Включили систему оповещения населения.
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что примерно в 8:15 часов утра ВСУ нанесли удар по Белгородской области с использованием РСЗО RM-70 «Вампир». В результате ПВО нейтрализовала семь ракетных снарядов.
Немного позже появились посты в соцсетях со столпами дыма, горящим автомобилем, повреждёнными фасадами многоэтажных домов и разрушенным школьным стадионом.
Далее кадры прямого попадания в «ГАЗель» на Есенина.
Читатели Бел.Ру стали присылать кадры с места происшествий. Они сообщили, что также пострадало здание МФЦ на Есенина. И дом на проезде Автомобилистов.
В районе улицы Щорса, 45 пострадал ресторан «Корчма». По словам свидетелей, фасад заведения повредило осколками.
В одном из МКД на Харгоре произошло попадание снаряда в арку, в результате чего стекла выбило, а автомобили, припаркованные рядом, повредило осколками.
В данном доме предусмотрена система автоматического открывания дверей в случае ракетной опасности. Однако, по информации, полученной от очевидцев, подъезд оставались закрытым, и люди не имели возможности укрыться внутри.
Двое жителей Белгорода получили ранения. Один мужчина поступил в горбольницу №2 с ушибом грудной клетки и закрытыми переломами нескольких рёбер. Его доставили в горбольницу №2. У второго посекло лицо осколками стекла.
В областном центре пострадали 23 квартиры в семи МКД. Также — школьный стадион, на котором повреждены беговые дорожки. В здании школы незначительно повреждены два окна. Информация о пострадавших автомобилях уточняется.
В Белгородском районе в одном МКД также последствия ударов коснулись нескольких квартир, пяти ИЖС и двух зданий ТЦ. Повреждено восемь автомобилей.
Оперативные службы продолжают работать на месте инцидента, осуществляется обход по домам. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.⠀
По информации из разных источников, имеются видео и комментарии о повреждении крыши в ТРК «СитиМолл». Также в интернете появились видео с камер наблюдения, на которых показано попадание снаряда или его осколка в магазин мужской одежды Old President Club. На видео чётко видно, что магазин пострадал.
Однако на официальном сайт центра «СитиМолл» заявили, что нанесённые повреждения ограничиваются только кровлей, в то время как помещения, магазины, товары и другое имущество не пострадали.
Обстрелы ВСУ Белгородской области и областного центра продолжаются уже четвёртый день подряд. Вчера, 14 марта, среди пострадавших в результате обстрела Белгорода оказалась жительница посёлка Разумное. У неё закрытый перелом плеча и ссадины на колене. Пострадала также её коллега. У неё осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, а также ссадины на лбу, висках и щеках. У ещё одной белгородки зафиксированы осколочное ранение головы и сотрясение мозга.
В реанимации находятся трое пострадавших. Одной из них является жительница Грайворона, ещё один мужчина, третий — житель Шебекино, пострадавший ещё 12 марта. У него осколочные ранения живота.