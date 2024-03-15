Утром 15 марта ВСУ вновь обстреляли Белгород «вампирами»: что известно сейчас?

Обстрелы ВСУ Белгородской области и областного центра продолжаются уже четвёртый день подряд. Вчера, 14 марта, среди пострадавших в результате обстрела Белгорода оказалась жительница посёлка Разумное. У неё закрытый перелом плеча и ссадины на колене. Пострадала также её коллега. У неё осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, а также ссадины на лбу, висках и щеках. У ещё одной белгородки зафиксированы осколочное ранение головы и сотрясение мозга.