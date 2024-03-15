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Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда

Не сработали контроллеры? В попавшем под обстрел МКД в Белгороде не открылся подъезд

15 марта 2024, 06:51
Фото: страница Валентина Демидова
Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда

У белгородцев появились вопросы к работе контроллеров при обстреле города

Видеозаписи после утренних громких звуков опубликовали в Telegram-канале «Фонарь». Всего утром над регионом уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Утром 15 марта вновь было громко: около 08:15 над регионом уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». В Белгороде и Белгородском районе в это время объявили ракетную опасность.

Так, один из снарядов попал в арку многоэтажного дома на Харьковской горе: в доме выбиты стёкла, припаркованные машины посечены.

При этом в попавшем под обстрел доме должны были автоматически открываться двери во время ракетной опасности, но, судя по видео очевидца, подъезды остались закрыты и люди не смогли спрятаться внутри.

Закрытый подъезд в пострадавшем при обстреле доме
Видео: Telegram-канал «Фонарь»
По Белгороду вновь ударили «вампиром»
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