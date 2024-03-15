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После очередного обстрела ВСУ Белгорода мог пострадать автомобиль

Появились первые кадры последствий падения обломков украинских снарядов в Белгороде

15 марта 2024, 05:50

После очередного обстрела ВСУ Белгорода мог пострадать автомобиль

Сегодня утром Белгород в очередной раз сотрясли взрывы. ВСУ снова ударили по городу снарядами РСЗО RM-70 «Вампир»: прилёт пришёлся в районе улицы Есенина. Первые кадры публикуют очевидцы.

После череды громких взрывов над городом в районе Харгоры стал подниматься чёрный дым. В скором времени стали известны первые последствия прилёта: вероятнее всего, снова пострадал автомобиль. По неподтверждённым данным, это была «Газель». Видео публикуют очевидцы.

Также белгородцы в Сети делятся фотографиями, на которых видно последствия прилёта.

По данным Минобороны РФ, около 08:15 в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Белгород третий день находится под массированным огнём ВСУ.

Вчера из-за действий киевского режима в черте города погибли два человека: оба находились за рулём автомобиля. Губернатор Гладков рекомендовал воздержаться от поездок на транспорте в ближайшее время.

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