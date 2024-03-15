Появились первые кадры последствий падения обломков украинских снарядов в Белгороде

После череды громких взрывов над городом в районе Харгоры стал подниматься чёрный дым. В скором времени стали известны первые последствия прилёта: вероятнее всего, снова пострадал автомобиль. По неподтверждённым данным, это была «Газель». Видео публикуют очевидцы.