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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Момент прилёта в Белгороде

Громкое утро: прилёты в Белгороде попали на видео очевидцев

15 марта 2024, 06:43
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Момент прилёта в Белгороде

Белгородцы поделились видео с моментом прилётов при обстреле города

15 марта ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО. Местные жители делятся кадрами с места событий в соцсетях.

Утро 15 марта началось с нового обстрела Белгорода. Город атаковали после восьми утра. Белгородцы поделились кадрами одного из прилётов в социальных сетях.

То, что город атаковали из реактивной системы залпового огня, подтверждает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, противник ударил по городу из РСЗО RM-70 «Вампир». Система ПВО уничтожила над городом семь снарядов.

В Сети появились фото и видео с мест прилётов. В частности, из-за обстрела повреждения получили машины, МКД и ряд других зданий. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших. Подомовой обход на территории города продолжается.

Момент прилёта в Белгороде
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»

Попал на видео и другой прилёт. В результате попадания загорелась «Газель».

Момент прилёта в Белгороде
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
По Белгороду вновь ударили «вампиром»
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