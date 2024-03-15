Громкое утро: прилёты в Белгороде попали на видео очевидцев

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Утро 15 марта началось с нового обстрела Белгорода. Город атаковали после восьми утра. Белгородцы поделились кадрами одного из прилётов в социальных сетях.
То, что город атаковали из реактивной системы залпового огня, подтверждает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, противник ударил по городу из РСЗО RM-70 «Вампир». Система ПВО уничтожила над городом семь снарядов.
В Сети появились фото и видео с мест прилётов. В частности, из-за обстрела повреждения получили машины, МКД и ряд других зданий. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших. Подомовой обход на территории города продолжается.
Попал на видео и другой прилёт. В результате попадания загорелась «Газель».