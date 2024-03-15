Атака «вампира» на Белгород: стало известно о раненых и разрушениях

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
ВСУ утром 15 марта вновь атаковали Белгород. Сбито семь воздушных целей. В городе объявляли ракетную опасность.
Ранены два человека. Одного мужчину с ушибом грудной клетки и переломом рёбер доставили в горбольницу № 2. У второго пострадавшего лицо посекло осколками от стекла. К мужчине уже едет скорая помощь.
При обстреле в Белгороде задело школу. В здании повреждены два окна. Помимо этого, пострадал школьный стадион — на его территории был прилёт.
Разрушения выявили также в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Информация о числе повреждённых машинах в Белгороде уточняется.
Есть последствия и в Белгородском районе. Повреждены два здания торговых центров, пять частных домов, несколько квартир в одном многоквартирном доме. Задело также восемь машин.
Напомним, что взрывы над Белгородом сегодня прозвучали в то же время, что и вчера — примерно в 8:15. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали город из реактивной системы залпового огня «Вампир».