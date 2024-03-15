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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Скорая

Атака «вампира» на Белгород: стало известно о раненых и разрушениях

15 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI
Скорая

В результате удара ВСУ по Белгороду ранены два человека

Пострадали двое мужчин, одного уже госпитализировали. Разрушения есть в квартирах, в здании школы и прилегающем к нему стадионе. В Белгородском районе повреждения зафиксировали также в торговых центрах. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ утром 15 марта вновь атаковали Белгород. Сбито семь воздушных целей. В городе объявляли ракетную опасность.

Ранены два человека. Одного мужчину с ушибом грудной клетки и переломом рёбер доставили в горбольницу № 2. У второго пострадавшего лицо посекло осколками от стекла. К мужчине уже едет скорая помощь.

При обстреле в Белгороде задело школу. В здании повреждены два окна. Помимо этого, пострадал школьный стадион — на его территории был прилёт.

Разрушения выявили также в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Информация о числе повреждённых машинах в Белгороде уточняется.

Есть последствия и в Белгородском районе. Повреждены два здания торговых центров, пять частных домов, несколько квартир в одном многоквартирном доме. Задело также восемь машин.

Напомним, что взрывы над Белгородом сегодня прозвучали в то же время, что и вчера — примерно в 8:15. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали город из реактивной системы залпового огня «Вампир».

По Белгороду вновь ударили «вампиром»
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