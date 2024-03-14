Трое в реанимации: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУ

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Среди пострадавших жительница посёлка Разумное Татьяна Викторовна. Ранения женщина получила сегодня, 14 марта, при обстреле Белгорода. Она была на работе. У неё закрытый перелом плеча и ссадины колена. Белгородка находится в травматолого-ортопедическом отделении.
Также во время сегодняшнего теракта пострадала её коллега Ирина Вячеславовна. У женщины осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, ссадины лобной, височной и скуловой областей. Состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
Ещё одна пострадавшая, Любовь Петровна, находится в удовлетворительном состоянии. Она пострадала при атаке БПЛА здания мэрии. У женщины осколочное ранение головы и сотрясение головного мозга.
Три человека сейчас находятся в реанимации. Одна из них — жительница Грайворона Анна Петровна. Её доставили в больницу вчера. Её состояние остаётся крайне тяжёлым.
В реанимации Андрей Сергеевич. Он пострадал в результате обстрела Белгорода 14 марта. Его состояние тяжёлое, но стабильное. Мужчина в сознании и дышит самостоятельно.
Ещё одного пострадавшего, Сергея Викторовича, доставили в больницу после обстрела Шебекино 12 марта. У него осколочные ранения брюшной полости. Мужчина находится в сознании и в случае стабильных лабораторных показателей его переведут в отделение хирургии.
Все необходимые лекарственные препараты есть в наличии. В ближайшее время в помощь нашим врачам из федерального центра прибудут сосудистый и торакальный хирурги. Мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы помочь пострадавшим жителям как можно быстрее пойти на поправку.
Вячеслав Гладков