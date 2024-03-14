Трое в реанимации: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУ

Ещё одного пострадавшего, Сергея Викторовича, доставили в больницу после обстрела Шебекино 12 марта. У него осколочные ранения брюшной полости. Мужчина находится в сознании и в случае стабильных лабораторных показателей его переведут в отделение хирургии.