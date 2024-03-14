ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Не прекращаются атаки на приграничный Грайворонский горокруг. 14 марта в результате повторной атаки пострадали пять человек: четверо в Грайвороне, ещё один — в Козинке.
Госпитализировали троих пострадавших. У двух женщин из Грайворона осколочные ранения, у мужчины из Козинки — ранение грудной клетки. Состояние пациентов оценивают как стабильное, средней степени тяжести.
Ещё два человека от госпитализации отказались. Речь о мужчине с ушибом головы и о девушке, которая была в шоковом состоянии. Им на месте оказали необходимую помощь.
В Грайвороне разрушен жилой дом в результате прямого попадания снаряда. Разрушения есть в ещё одном доме: в нём выбило окна, посекло фасад и забор.
Напомним, что при утренней атаке на Грайворон пострадал ещё один человек. В момент прилёта мужчина находился рядом с магазином. У пострадавшего лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался.
Ранее военкоры сообщали, что на участке госграницы в Грайворонском горокруге продолжаются бои.