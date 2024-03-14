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Скорая помощь

ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали

14 марта 2024, 12:36
Фото: 1MI
Скорая помощь

Гладков сообщил о пострадавших от повторной атаки на Грайворон

Было прямое попадание в один из домов — он полностью разрушен. Четыре человека пострадали в Грайвороне, ещё один — в Козинке. Троих раненых госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Не прекращаются атаки на приграничный Грайворонский горокруг. 14 марта в результате повторной атаки пострадали пять человек: четверо в Грайвороне, ещё один — в Козинке.

Госпитализировали троих пострадавших. У двух женщин из Грайворона осколочные ранения, у мужчины из Козинки — ранение грудной клетки. Состояние пациентов оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

Ещё два человека от госпитализации отказались. Речь о мужчине с ушибом головы и о девушке, которая была в шоковом состоянии. Им на месте оказали необходимую помощь.

В Грайвороне разрушен жилой дом в результате прямого попадания снаряда. Разрушения есть в ещё одном доме: в нём выбило окна, посекло фасад и забор.

Напомним, что при утренней атаке на Грайворон пострадал ещё один человек. В момент прилёта мужчина находился рядом с магазином. У пострадавшего лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался.

Ранее военкоры сообщали, что на участке госграницы в Грайворонском горокруге продолжаются бои.

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