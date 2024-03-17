Горит частный дом? В Сети появились фото после громких звуков в Белгороде

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Сразу после громких звуков утром 17 марта белгородцы увидели в небе дым, поднимающийся с земли. Сообщается сразу о дыме минимум в двух местах. Очевидцы стали присылать фотографии в местные Telegram-каналы.
Один из осколков, по всей видимости, попал в частный дом, после чего тот загорелся. Предположительно, он расположен по улице Зареченская.
Ещё одно задымление наблюдается по улице Донецкой, сообщает Telegram-канал «Блэтгород».
Отметим, что официального подтверждения всей известной на данный момент информации пока нет.
Напомним, что на территории Белгорода и Белгородского района шестой день подряд объявили ракетную опасность. Сегодня, 17 марта, сигнал начал действовать в 08:03. Отбоя на момент написания материала ещё не было.