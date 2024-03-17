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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Последствия по улице Донецкая

Горит частный дом? В Сети появились фото после громких звуков в Белгороде

17 марта 2024, 05:34
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Последствия по улице Донецкая

После громких звуков в Белгороде сообщили о загоревшейся частном доме

Соответствующие фотографии появились в социальных сетях, их сделали очевидцы. Около восьми часов утра в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего жители увидели дым: сообщается о загоревшемся частном доме.
Сюжет
Обстрел

Сразу после громких звуков утром 17 марта белгородцы увидели в небе дым, поднимающийся с земли. Сообщается сразу о дыме минимум в двух местах. Очевидцы стали присылать фотографии в местные Telegram-каналы.

Столб дыма после громких звуковСтолб дыма после громких звуков
Столб дыма после громких звуковСтолб дыма после громких звуков
Столб дыма после громких звуков
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Один из осколков, по всей видимости, попал в частный дом, после чего тот загорелся. Предположительно, он расположен по улице Зареченская.

Предположительно попадание в частный дом
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»

Ещё одно задымление наблюдается по улице Донецкой, сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

Отметим, что официального подтверждения всей известной на данный момент информации пока нет.

Задымление в доме по улице ДонецкаяЗадымление в доме по улице Донецкая
Задымление в доме по улице ДонецкаяЗадымление в доме по улице Донецкая
Задымление в доме по улице ДонецкаяЗадымление в доме по улице Донецкая
Задымление в доме по улице Донецкая
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Напомним, что на территории Белгорода и Белгородского района шестой день подряд объявили ракетную опасность. Сегодня, 17 марта, сигнал начал действовать в 08:03. Отбоя на момент написания материала ещё не было.

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