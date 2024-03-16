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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Белгороде после взрывов объявили ракетную опасность

Очередные взрывы в Белгороде. В городе и районе объявили ракетную опасность

16 марта 2024, 05:21
Фото: Bel.ru

В Белгороде после взрывов объявили ракетную опасность

Около 08:00 белгородцы вновь проснулись от серии взрывов. Первые кадры последствий появляются в Сети.

Очередное утро у жителей областного центра началось со звуков взрывов. Белгородцы присылают фото последствий на земле. Официальной информации на момент публикации не поступало. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто оказался на улице, — спрятаться в ближайшем укрытии.

Напомним, серия взрывов прозвучала над городом и 15 марта.

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Ракетная опасность
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