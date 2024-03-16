Очередные взрывы в Белгороде. В городе и районе объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Очередное утро у жителей областного центра началось со звуков взрывов. Белгородцы присылают фото последствий на земле. Официальной информации на момент публикации не поступало. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто оказался на улице, — спрятаться в ближайшем укрытии.
Напомним, серия взрывов прозвучала над городом и 15 марта.