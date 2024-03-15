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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде

Пять раз за день: в Белгороде вновь объявлена ракетная опасность

15 марта 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде

В Белгороде в 19:17 вновь включились сирены. Объявлена ракетная опасность. При этом о громких звуках над городом и районом пока не сообщается.

Ракетная опасность вновь объявлена над Белгородом и районом. В городе работают сирены. При этом о громких звуках не сообщается.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в рассылке РСЧС, поступившей белгородцам в 19:17.

Дополнение. Отбой объявили в 19:27.

В 19:04 ракетная опасность также была объявлена как в Грайвороне, так и в округе. До этого пришла рассылка об обстреле города. Отбой был в 19:28.

До этого ракетную опасность в областном центре объявляли в 17:00. Тогда же над городом раздались звуки взрывов. Оказалось, система ПВО сбила пять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Отбой в городе объявили в 17:32.

Добавим, что сирены в городе включаются, начиная с утра.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Ракетная опасность
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