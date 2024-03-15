Пять раз за день: в Белгороде вновь объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Ракетная опасность вновь объявлена над Белгородом и районом. В городе работают сирены. При этом о громких звуках не сообщается.
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в рассылке РСЧС, поступившей белгородцам в 19:17.
Дополнение. Отбой объявили в 19:27.
В 19:04 ракетная опасность также была объявлена как в Грайвороне, так и в округе. До этого пришла рассылка об обстреле города. Отбой был в 19:28.
До этого ракетную опасность в областном центре объявляли в 17:00. Тогда же над городом раздались звуки взрывов. Оказалось, система ПВО сбила пять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Отбой в городе объявили в 17:32.
Добавим, что сирены в городе включаются, начиная с утра.