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Published Сегодня, 14:35

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ВСУ атаковали Белгород из чешской РСЗО

Снова «вампиры»: над Белгородом сбили пять снарядов из чешской РСЗО

15 марта 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали Белгород из чешской РСЗО

В 17:00 в Белгороде снова раздались взрывы, сработала система ПВО. В Минобороны сообщили об уничтожении пяти снарядов от «вампира».
Сюжет
Пво

Системе противовоздушной обороны снова пришлось отражать атаку на Белгород в пять часов вечера 15 марта. Удалось сбить пять снарядов из РСЗО Vampire чешского производства. О последствиях на земле и пострадавших на момент публикации не сообщалось.

Одну из целей сбили в районе Харьковской горы. Об этом можно судить по присланной в редакцию Бел.Ру фотографии.

Это уже четвёртый за день обстрел Белгорода со стороны Украины 15 марта. Один мужчина погиб, несколько человек ранены. В Грайвороне во время обстрела погиб участник территориальной самообороны.

Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
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#Евгений Грицков#Происшествия#Украина#Пво#Новости Белгорода#Харьковская гора#Чехия#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#РСЗО#Вампир#Вамиры
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