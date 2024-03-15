Снова «вампиры»: над Белгородом сбили пять снарядов из чешской РСЗО

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Системе противовоздушной обороны снова пришлось отражать атаку на Белгород в пять часов вечера 15 марта. Удалось сбить пять снарядов из РСЗО Vampire чешского производства. О последствиях на земле и пострадавших на момент публикации не сообщалось.
Одну из целей сбили в районе Харьковской горы. Об этом можно судить по присланной в редакцию Бел.Ру фотографии.
Это уже четвёртый за день обстрел Белгорода со стороны Украины 15 марта. Один мужчина погиб, несколько человек ранены. В Грайвороне во время обстрела погиб участник территориальной самообороны.