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Published Сегодня, 13:37

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Скорая помощь

Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья

15 марта 2024, 13:37
Фото: 1MI
Скорая помощь

Женщина ранена при атаке на Грайворонский горокруг в Белгородской области

У пострадавшей ушибы, её доставили в белгородскую больницу. В результате обстрела повреждены несколько домов, горят сарай и сухая трава, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 15 марта повторно обстреляли Грайворонский горокруг. Есть раненая. Мирная жительница получила ушибы плеча и груди. Медики скорой помощи доставили женщину в областную больницу в Белгороде.

В Грайвороне разрушения есть в двух частных домах. Помимо этого, повреждены кровля и окна в административно-хозяйственном здании.

Ещё шесть домов пострадали в грайворонских сёлах. В четырёх из них в Дунайке выбиты окна, посечены крыша и забор. Два частных дома загорелись после прилётов в Козинке.

Сарай во дворе частного дома горит в Глотово. В селе Гора-Подол вспыхнула сухая трава.

Грайворонский горокруг попадает не первый раз под обстрел. Сегодня в результате атаки погиб боец территориальной самообороны. Разрушения в результате первого обстрела выявили в семи домах, двух гаражах, двух авто, в торговых зданиях.

Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона
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