Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
ВСУ 15 марта повторно обстреляли Грайворонский горокруг. Есть раненая. Мирная жительница получила ушибы плеча и груди. Медики скорой помощи доставили женщину в областную больницу в Белгороде.
В Грайвороне разрушения есть в двух частных домах. Помимо этого, повреждены кровля и окна в административно-хозяйственном здании.
Ещё шесть домов пострадали в грайворонских сёлах. В четырёх из них в Дунайке выбиты окна, посечены крыша и забор. Два частных дома загорелись после прилётов в Козинке.
Сарай во дворе частного дома горит в Глотово. В селе Гора-Подол вспыхнула сухая трава.
Грайворонский горокруг попадает не первый раз под обстрел. Сегодня в результате атаки погиб боец территориальной самообороны. Разрушения в результате первого обстрела выявили в семи домах, двух гаражах, двух авто, в торговых зданиях.