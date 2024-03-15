Юного белгородца, защитившего маленькую сестру от обстрела, хотят наградить

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить 9-летнего белгородца. Мальчик спас свою 9-месячную сестру от обстрела ВСУ, прикрыв её собой. Произошло это в Беловском Белгородского района 14 марта.
Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий. Брат и сестра получили ранения. Их состояние оценивали накануне как средней степени тяжести.
В СК РФ добавили, что установят обстоятельства случившегося. Действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма, его маленькая сестра получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму.