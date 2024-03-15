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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Ребёнок

Юного белгородца, защитившего маленькую сестру от обстрела, хотят наградить

15 марта 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Бастрыкин поручил наградить 9-летнего белгородца, спасшего сестру

Наградить 9-летнего мальчика из Белгородского района поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Мальчик во время обстрела прикрыл собой маленькую сестру, сообщает ведомство.
Сюжет
Дети

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить 9-летнего белгородца. Мальчик спас свою 9-месячную сестру от обстрела ВСУ, прикрыв её собой. Произошло это в Беловском Белгородского района 14 марта.

Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий. Брат и сестра получили ранения. Их состояние оценивали накануне как средней степени тяжести.

В СК РФ добавили, что установят обстоятельства случившегося. Действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма, его маленькая сестра получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму.

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