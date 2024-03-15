Юного белгородца, защитившего маленькую сестру от обстрела, хотят наградить

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ. У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма, его маленькая сестра получила ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму.