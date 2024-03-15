Мэр Белгорода пришёл на выборы и попал в укрытие из-за обстрела

Также мэр сообщил, что, несмотря на обстановку, на участки пришло много избирателей, в том числе молодых людей. В этом году в президентских выборах впервые проголосуют 1545 жителей Белгорода, которым исполнилось 18 лет. Также на участках присутствует много пожилых людей.