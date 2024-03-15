Мэр Белгорода пришёл на выборы и попал в укрытие из-за обстрела

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Мэр Белгорода рассказал о том, как принял участие в голосовании. Валентин Демидов оказался на участке во время ракетной опасности. Избирателей и сотрудников во время обстрела оперативно увели в укрытие.
Также мэр сообщил, что, несмотря на обстановку, на участки пришло много избирателей, в том числе молодых людей. В этом году в президентских выборах впервые проголосуют 1545 жителей Белгорода, которым исполнилось 18 лет. Также на участках присутствует много пожилых людей.
Напомним, что голосование пройдёт с 15 по 17 марта.
Отметим, что пришедшие утром голосовать белгородцы также очутились в укрытии. В здании работало голосовое оповещение. На участке установили аптечки и указатели к укрытиям.