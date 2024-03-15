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Валентин Демидов в укрытии

Мэр Белгорода пришёл на выборы и попал в укрытие из-за обстрела

15 марта 2024, 12:53
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Валентин Демидов в укрытии

Мэр оказался на избирательном участке во время ракетной опасности в Белгороде

Валентин Демидов рассказал о голосовании во время ракетной опасности — избирателей и сотрудников оперативно отвели в укрытие.
Сюжет
Выборы

Мэр Белгорода рассказал о том, как принял участие в голосовании. Валентин Демидов оказался на участке во время ракетной опасности. Избирателей и сотрудников во время обстрела оперативно увели в укрытие.

Также мэр сообщил, что, несмотря на обстановку, на участки пришло много избирателей, в том числе молодых людей. В этом году в президентских выборах впервые проголосуют 1545 жителей Белгорода, которым исполнилось 18 лет. Также на участках присутствует много пожилых людей.

Напомним, что голосование пройдёт с 15 по 17 марта.

Отметим, что пришедшие утром голосовать белгородцы также очутились в укрытии. В здании работало голосовое оповещение. На участке установили аптечки и указатели к укрытиям.

Мэр Белгорода на выборах
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети
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