Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии

В Белгороде во время ракетной опасности люди, пришедшие голосовать, покинули избирательный участок и спустились в укрытие. В здании в этот момент работало голосовое оповещение, людей предупредили о тревоге, попросили не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении. Судя по видео на участке также разместили аптечки и указатели к укрытию.