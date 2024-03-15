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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Избирательный участок во время ракетной опасности

Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии

15 марта 2024, 06:48
Фото: РИА «Новости»
Избирательный участок во время ракетной опасности

Пришедшим голосовать белгородцам пришлось прятаться в укрытии

Местным жителям показали, как организованы меры безопасности на избирательных участках при ракетной опасности. В здании работало голосовое оповещение, людей просили спуститься в укрытие.

В Белгороде во время ракетной опасности люди, пришедшие голосовать, покинули избирательный участок и спустились в укрытие. В здании в этот момент работало голосовое оповещение, людей предупредили о тревоге, попросили не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении. Судя по видео на участке также разместили аптечки и указатели к укрытию.

Напомним, что ранее белгородцам показали, как обезопасили избирательные участки. Окна зданий обложили песком, на каждом участке разместили аптечки, в том числе тактические.

Избирательный участок во время ракетной опасности
Видео: РИА «Новости»
Укрытия, аптечки и военные на детских рисунках: как выглядят избирательные участки
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#Видео#Общество#Новости Белгорода#Избирательные участки#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность
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