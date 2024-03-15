Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Белгороде во время ракетной опасности люди, пришедшие голосовать, покинули избирательный участок и спустились в укрытие. В здании в этот момент работало голосовое оповещение, людей предупредили о тревоге, попросили не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении. Судя по видео на участке также разместили аптечки и указатели к укрытию.
Напомним, что ранее белгородцам показали, как обезопасили избирательные участки. Окна зданий обложили песком, на каждом участке разместили аптечки, в том числе тактические.