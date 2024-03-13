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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородские избирательные участки

Укрытия, аптечки и военные на детских рисунках: как выглядят избирательные участки

13 марта 2024, 14:10
Фото: белгородский избирком
Белгородские избирательные участки

Избирательные участки в Белгородской области готовы к работе

Избирательные участки региона решили обезопасить в связи с текущей оперативной обстановкой. Там появились аптечки и указатели к ближайшим укрытиям. Фото опубликовал областной избирком.
Сюжет
Выборы

На этой неделе пройдут выборы президента: основные дни для голосования — 15–17 марта. В Белгородской области уже подготовили избирательные участки. Их решили обезопасить в связи с текущей оперативной обстановкой в регионе.

На участках уже провели комиссионные обследования на предмет их антитеррористической защищённости и технической укреплённости. Особое внимание уделили созданию безопасных условий для всех участников избирательного процесса.

В помещениях появились указатели к укрытиям, окна обложили мешками с песком. Также на каждом избирательном участке имеются аптечки, в том числе тактические.

Напомним, ранее в Белгородской области подвели итоги первого дня досрочного голосования. В этот день свой выбор сделали около 10 тыс. белгородцев.

Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участкиБелгородские избирательные участки
Белгородские избирательные участки
Фото: белгородский избирком
В первый день досрочного голосования президента выбрали около 10 тысяч белгородцев
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Безопасность#Новости Белгорода#Избирательные участки#Белгород#Наталья Корявых#Аптечки#Указатели
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