Укрытия, аптечки и военные на детских рисунках: как выглядят избирательные участки

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
На этой неделе пройдут выборы президента: основные дни для голосования — 15–17 марта. В Белгородской области уже подготовили избирательные участки. Их решили обезопасить в связи с текущей оперативной обстановкой в регионе.
На участках уже провели комиссионные обследования на предмет их антитеррористической защищённости и технической укреплённости. Особое внимание уделили созданию безопасных условий для всех участников избирательного процесса.
В помещениях появились указатели к укрытиям, окна обложили мешками с песком. Также на каждом избирательном участке имеются аптечки, в том числе тактические.
Напомним, ранее в Белгородской области подвели итоги первого дня досрочного голосования. В этот день свой выбор сделали около 10 тыс. белгородцев.